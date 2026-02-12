男星遭逢摯愛驟逝 自曝「憋著哭聲」完成錄音

大Q秉洛2026全新音樂計畫「深夜專屬 Q.R.Code」第二波療癒單曲〈寂寞日常〉正式發行。（圖／众悅娛樂提供）





大Q秉洛啟動2026全新音樂計畫「深夜專屬 Q.R.Code」，繼首波單曲獲好評後，第二波療癒單曲〈寂寞日常 Lonely as Usual〉已於2/6在各大數位音樂平台正式發行。這首歌翻唱自「日本天后」中島美嘉的經典神曲〈櫻花紛飛時〉，大Q秉洛以誠實的嗓音重塑經典，也在錄音期間遭逢陪伴多年的狗兒子「禮物」驟逝。他自曝在錄音室裡是「憋著哭聲」完成錄音，真摯的情感讓製作人驚嘆「歌聲裡聽得到眼淚」，更在情人節前夕的聽歌會上，以創意「玫瑰麥克風」大合唱，將思念化作溫暖力量，展現出「狗派暖男」最深情的一面。

大Q秉洛〈寂寞日常〉翻唱自「日本天后」中島美嘉的經典神曲〈櫻花紛飛時〉。（圖／众悅娛樂提供）

挑戰跨時空神曲，大Q秉洛坦言壓力與興奮並存。他笑說：「這首歌是我心目中的神曲，能唱到中文版真的覺得『太棒了』，完全不怕被比較！」然而，錄音期間正值愛犬「禮物」離世，這份遺憾讓他在配唱時數度情緒潰堤。大Q秉洛感性分享，最後一段歌詞「我只是想要和你說說話，想看一看你現在的模樣」簡直是情緒大魔王，他透露：「那兩句我是帶著眼淚、全程憋著哭聲唱完的，真的是 One Take 錄完，錄完後整個人幾乎虛脫。」。這份「聽得到眼淚」的誠實錄音，反而讓歌曲呈現出一種從皮膚滲進心裡的溫度，成為他與「禮物」之間最美的跨時空約定。

大Q秉洛自曝是「憋著哭聲」完成錄音。（圖／众悅娛樂提供）

即便「禮物」已經離開，大Q秉洛至今仍能在家中感受到愛犬的日常氣息。他提到有時在家裡安靜下來，彷彿還能聽到「禮物」的呼吸聲，甚至是指甲敲擊磁磚奔跑的輕脆聲響。他帶點浪漫地說：「有時候餘光掃過去客廳，會覺得好像看到了他的尾巴在晃動，可能是我真的太想念祂了吧。」。被問到是否會再領養新寵物，身為專情狗派的他堅定表示暫無打算：「目前還沒勇氣，我不想讓新的寵物覺得自己是替代品，我想先把傷痛撫平，等準備好心情再迎接下一個生命。」。他更幽默自嘲長相與性格都像狗，這份對生命的尊重，也正是〈寂寞日常〉想傳達的意義。

大Q秉洛情人節前夕舉辦限定聽歌會 準備數十朵玫瑰將現場變「大型KTV」。（圖／众悅娛樂提供）

除了深情的思念，大Q秉洛日前受邀至 KKBOX 舉辦下午茶聽歌會，現場氣氛甜度爆表。為了提前與歌迷度過情人節，他不僅演唱了經典歌曲〈我恨我愛你〉，更在演唱〈心願便利貼〉時，體貼地為現場每位員工準備了一朵玫瑰花。他突發奇想建議大家：「把玫瑰花當成麥克風一起合唱吧！」。現場數十朵「玫瑰麥克風」齊動的畫面溫馨又浪漫，讓他激動直呼：「感覺像跟好多人一起過情人節，真的好幸福！」。此外，他還加碼大合唱經典且耳熟能詳的〈愛很簡單〉，將現場變成超大型 KTV，用音樂撫慰每一顆寂寞的心。

對於「寂寞」，大Q秉洛也有了全新的進化體悟。他坦言從小是個害怕孤單的人，總是希望有人陪在身邊，但經歷了這段日子的跌宕，他感性地說：「寂寞不再是一件壞事。當寂寞發生時，你才更能體會『珍惜』的重要性，也會發現身邊的人事物都不是理所當然的。」。活動尾聲他也大方分享 2026 年的願望，除了希望新歌能像馬年一樣「奔騰」出好成績，更透露自己雖然熱愛日本文化卻從未造訪，今年希望能去一趟日本旅遊犒賞自己，並期許在峇里島或上海的旅途中，找尋更多創作靈感，繼續用歌聲陪伴歌迷度過每一個日常。

隨著新單曲的宣傳開跑，大Q秉洛接下來也將前進台中與歌迷見面，將於3/15（日）14:30 在台中誠品園道店舉辦《唱癮》音樂會，現場除了將首度近距離演唱新作品，也將與喜愛他的朋友們分享這段期間的心情。



