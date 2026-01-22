男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求帶進演藝圈 他痛斥：厚顏無恥

娛樂中心／林昀萱報導

張雁名回憶高中遭霸凌往事。(圖／緯來提供)

43歲男星張雁名以模特兒身分出道，後來演出《籃球火》杜飛一角走紅，近十年演藝作品包括《東門四少》、《飛魚高校生》、《我的愛情不平凡》、《寶島西米樂》等。近日他回憶遭霸凌的往事，透露霸凌者還私訊他「幫忙帶進演藝圈」，痛斥對方厚顏無恥。

張雁名2022年和小12歲的圈外女友結婚育有一子。他近日看到網上霸凌影片回想起高中聯考前曾遭同學霸凌的往事。當時正值聯考倒數衝刺階段，約有一個月的時間到學校都會發現桌上被塗滿膠水、抽屜倒滿吃剩的食物、書本被撕得稀巴爛。最後他忍無可忍對著全班的面怒斥「再用一次我絕對加倍奉還，我知道是誰用的」，並將此事告訴教官由學校處理才平息。但這件事在他心中埋下一層陰影，「那時候的我只是深深覺得我是不是在學校不是個受歡迎的人，也不敢把這事情告訴父母，怕他們擔心。」

廣告 廣告

張雁名回憶高中遭霸凌往事。（圖／翻攝自臉書）

最讓張雁名意想不到的是，當初帶頭霸凌的同學在張雁名進入演藝圈後，還私訊表示「希望能帶他一起進演藝圈」。張雁名透露當下相當震驚，雖然事隔多年但對方卻裝沒事傳訊息給霸凌過的同學「厚顏無恥到這種地步」。

張雁名表示，這件事他早已釋懷，但有了小孩反而擔心他未來學習之路會不會遇到這樣的情況，怕跟他當年一樣遇事不敢告訴父母默默隱忍，也常和太太討論若遇到這樣的事情要怎麼處理。「真心希望各種霸凌的事件能越來越少，因為你傷害的可能不是只有對方的身體，對他們的心裡各方面都會造成極大的影響，也希望學校遇到這類型案件能更積極妥善處理，讓每個孩子都能在求學過程中有個美好的回憶。」

教育部反霸凌投訴專線：1953

更多三立新聞網報導

陳佩琪認偷看柯文哲電腦！律師驚揪「2罪證」傻眼：要把老公往牢裡送？

女名醫失蹤之謎揭開！侯娟妃控「被當提款機」爆內幕 前婆婆反擊了

2台人阿蘇火山墜機失聯！身分曝光是「一對夫妻」 家屬心碎抵日

獨家／30吋還不滿意！五寶媽李宓再做「芭比腰手術」 穿比基尼秀成果

