男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚

大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。

節目中，陳偉霆正專心挑選嬰兒用品，王安宇自然問了一句：「給baby買一個，給Winsom買一個。」話才出口，他馬上意識到可能說溜嘴，趕緊追問：「哥你是不是還沒有公布他的名字？」陳偉霆立刻回應「沒有」，隨後接著說：「那你幫我公布也挺好，thank you。」整個過程語氣平和，自然地化解尷尬場面。

事實上，陳偉霆過去在受訪時也曾經分享，孩子出生當天，香港原本下著大雨，後來天氣轉晴，陽光照進產房，於是為孩子取了小名「小太陽」。至於外界流傳的「Winsom」或「Sunny」等英文名，陳偉霆和老婆何穗從未證實。

王安宇與陳偉霆在節目中互動頻繁，常出現粵語教學、舞蹈對拚等橋段。陳偉霆也曾提到，感覺和王安宇「前世有交集」，私下還邀對方到家中作客，關係相當親近。

