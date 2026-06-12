〈男星閃兵肉粽串〉張書偉涉閃兵遭求刑2年8個月─鞠躬致歉影響兵役公平 求自新機會

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張書偉因閃兵案到新北地院開庭。(記者王定傳攝)

〔記者王定傳、蕭方綺／新北報導〕Energy成員張書偉因涉裝病閃兵，被起訴求刑2年8個月；新北地院昨首度傳喚張書偉，他坦承犯行，律師也幫忙求情，指張書偉當年因團員離開，人氣下滑，工作減少，又有長輩須扶養，2007年收入僅3800元，才會做此決定，如今懊悔不已，偵審都認罪並配合調查，且無前科，因雙胞胎女兒上月剛出生，現在也失去工作機會與收入，請求法院從輕量刑給予緩刑，讓他有自新機會。

張書偉庭訊後對媒體說：「對於我自己所犯的錯誤，影響到兵役的公平性，我想要再次跟社會大眾說一聲抱歉，對不起」、「我會繼續反省自己，配合司法調查」；昨庭訊時，張書偉認罪稱是透過朋友介紹而結識閃兵集團首腦陳志明，花了10萬至20萬元找陳男處理，確切金額已記不清。

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但蒞庭檢察官指出閃兵案去年2月曝光後，張書偉抱持僥倖心態，到10月被拘提，無法掩蓋犯行才認罪，律師主張他願自首與事實不符。

對於張書偉閃兵被求刑，老婆謝京穎所屬的經紀公司鳳凰藝能昨指出她目前在月子中心，忙於看顧雙胞胎的日常生活。

王大陸是全台男星閃兵案的導火線。(資料照，記者胡舜翔攝)

此外，這波自去年開始的「閃兵連環爆」導火線來自王大陸。他一開始因砸下高達360萬元私下找集團偽造病歷企圖逃避兵役，事後誤以為自己遭詐騙憤而報警，怎料這一報警竟扯出「肉粽串」，連帶揪出20多名男藝人涉案。

其中，唐禹哲在案發後選擇主動自首，檢方考量其犯後態度良好，已向法院建請宣告緩刑，目前他事業重心全面在中國。

薛仕凌捲閃兵案，今年5月開庭時仍堅持不認罪。(資料照，記者胡舜翔攝)

相較之下薛仕凌的處境顯然相當不妙。雖然他是主動到地檢署投案，但檢方認為「犯後態度惡劣」，依法重求刑2年6個月。他自去年11月自首至今，已全面暫停所有演藝工作，回歸之日遙遙無期。

修杰楷因閃兵事件生活變低調。(資料照，記者胡舜翔攝)

同樣受重創的還有修杰楷，自去年10月交保後被求刑2年8個月，他全面停工，但他老婆賈靜雯近來陸續在社群平台PO出夫妻合照，被外界解讀為老公重返演藝圈低調鋪路。

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