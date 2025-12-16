男星隱婚生女先否認 他默默當爸「藏了10幾年」

演藝圈不少男星「先生後認」。（翻攝社群網站）

楊宗緯身邊有個喊他「阿爸！」的小男孩，引發了無限想像，以及街坊鄰居的疑猜。過往不少如此類似新聞成為娛樂圈的話題，有些後來甚至得到了證實。

唐禹哲曾被拍到與蘇小軒牽兩歲男孩逛街，隔年他求婚成功坦言彼此已有小孩，而且他與前女友還有10多歲的兒子。

吳尊多年隱婚生女，先否認後出書認了已婚產女事實。（吳尊IG）

吳尊被拍到結婚生女卻否認，2013年出書以「幸福感太強烈想跟大家分享」承認生女，過兩年曝光已婚，之後還全家上《爸爸去哪兒》。

中國大陸男星張雨劍與吳倩拍戲來電，2021年認隱婚生女，隔年離婚。近年多次遭目擊一家三口逛超市出遊，被懷疑已復合。

