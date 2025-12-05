男星面對戴佩妮緊張到冒汗 失戀竟大膽「哭給姐姐聽」

黃則翔推出台語專輯《相相 sio-siòng》。（圖／奕派音樂工作室提供）

曾為光良、江美琪、鄭興等歌手譜曲填詞的黃則翔，正式推出首張台語全創作專輯《相相 sio-siòng》，這位被形容為「自然而然養成文藝台客」的音樂人，台語作為創作骨幹，並由詩人李瓜指導台文寫作與咬字，強調台語主體性，同時擁抱口音與腔調，打造真摯動人、氣質多元的男性台語歌主題。

專輯中歌曲〈將汝送別位〉特邀恩師戴佩妮擔任配唱製作人，黃則翔透露，他從2006年《iPenny》專輯發行時，就愛上戴佩妮「很有趣、很會玩又很帥氣」的聲音，進而產生成為創作歌手的想法。後來他的Demo作品被戴佩妮本人聽到，促成他在2018年至2023年成為戴佩妮旗下簽約詞曲作者，並曾擔任製作助理。

廣告 廣告

儘管共事多年，黃則翔坦言剛開始面對偶像時非常緊張，他第一次進錄音室幫戴佩妮唱合音時，緊張到直接大失眠，整個人處於「魂不守舍」的狀態，即使後來經常一起吃飯工作，他仍常擔心說錯話，連只是講電話也會大冒汗，只能露出嘴角微微抽動欲言又止的表情。這份師徒關係在黃則翔被分手後產生了轉變，他打電話給戴佩妮「哭給姐姐聽」，現在回想雖然荒謬，但此事件後才開始能比較放鬆地面對她，敢於開玩笑。

黃則翔一開始很怕跟戴佩妮互動。（圖／奕派音樂工作室提供）

專輯名稱《相相 sio-siòng》在台語中意指四目相對，黃則翔提到：「一個眼神，便知道我們是同伴。」專輯同名歌曲〈相相〉的創作靈感，正是描寫黃則翔與他收編的浪貓阿派相互凝視，即能感受到彼此簡單卻直接的愛意交流。這也呼應專輯核心概念：「使用什麼語言並不重要，只要有愛就能溝通。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認 網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」

林岱安7年大約轉戰富邦悍將 告別統一獅11年情誼

老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點