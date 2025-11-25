男星領便當掀收視高峰！曝演「死人」險窒息 回憶戲拍到情緒潰堤
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
演員陳家逵近期演出8點檔《好運來》，而在昨（24）日劇中他飾演的「蕭志偉」為拯救外甥逸凱（吳東諺飾演），慘遭大魔王設計壯烈犧牲，收視率也因此衝高，最高一分鐘衝上3.38，超過110萬人同時觀看。
陳家逵在殺青後也分享了拍攝這場重頭戲的心路歷程，他坦言，角色這趟長達近11個月的旅程正式畫下句點，從一開始被定調為不學無術、投機取巧，到後期發覺他對家人，其實充滿了無私的愛，雖然一路上「小奸小惡」，但最終面對大魔王時，因拼命保護家人而慘死輪下。
陳家逵透露，拍攝被撞戲當天，剛好遇上狂風暴雨、天氣極度濕冷，但最讓他情緒潰堤的其實是最後的回憶戲，外景導演原本對他說：「這場不勉強哭出來沒關係。」結果在拍攝對姐姐交代事情，以及對吳東諺說話的兩段回憶中，陳家逵卻止不住淚水，而他也解釋，自己之所以選擇用「罵」的方式來保護外甥，是為重現傳統台灣長輩「關心對方卻用罵的」的習慣，才對逸凱大罵：「你討厭！你走開！你不要再拖累我了！」
回到棚內拍攝病床戲時，陳家逵才發現躺著演「死人」的難度。他苦笑表示，以前都是他面對昏迷或死去的家人，這次輪到自己，被單從腳蓋到頭，且不能有起伏，讓他直呼：「不能呼吸啊！我快窒息了！」至於飾演蕭志偉姐姐的楚宣在演出激動搖晃「遺體」時，也因入戲太深，不小心將陳家逵的頭晃到快掉出床外。陳家逵透露，「她一邊演一邊發現，還偷偷邊演邊把我的頭移回枕頭上。雖然覺得很想笑場，但氣氛太悲傷所以就忍住了。」
更多FTNN新聞網報導
謝京穎搏命拍溺水戲！冷到全身痙攣 楊皓崴救完人竟倒地昏迷
8點女星爆私事太多頻請假！慘遭編劇賜死 民視回應曝真相
8點檔女星車禍遭撞飛！左肩韌帶斷裂、脫臼 劇組急換角
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陶晶瑩現身TWICE宵夜局！和子瑜相識始末曝光 揭多年交情：竟靠她牽線
韓女團 TWICE 上週末在高雄世運主場館連唱兩天，台灣成員周子瑜出道 10 年首度帶著團員返鄉開唱，吸引大批粉絲朝聖。第二天演出結束後，子瑜與成員 Momo、Sana 到「溫肚火鍋」吃宵夜，更傳出現場也出現資深主持人陶晶瑩，讓粉絲一度以為兩人生活圈毫無交集，紛紛好奇「陶子姐怎麼會跟子瑜一起吃飯？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范冰冰逃稅仍奪影后！周玉蔻痛批「創道德無恥記錄」：金馬獎廢了算了
中國女星范冰冰2018年捲入逃稅風波遭中國封殺，日前以電影《地母》風光奪下金馬影后，一句「我想重新來過」感動不少觀眾。不過資深媒體人周玉蔻對此相當不滿，質疑此舉是否等於台灣政府鼓勵逃漏稅，激動直言：「世界知名逃稅醜聞女主角，居然成為台灣的今年金馬奬影后，金馬奬評審瞎了眼了嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《閃電霹靂車》AI真人版！搭主題曲帥到起雞皮疙瘩 粉絲暴動：拜託讓它上映
最近網路上流傳一段由粉絲利用 AI 技術製作的經典動畫《閃電霹靂車》「偽真人版」幕後花絮影片。該影片並非單純的角色生成，而是模擬了電影拍攝的現場氛圍，彷彿真實存在的賽車手演員與工作人員，讓不少網友第一眼誤以為是真的正在拍攝真人版電影：「拜託讓它上映」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
91歲《花漾爺爺》李順載辭世！ 生前最後亮相「需靠人攙扶」
韓國影視界元老級人物，被譽為「國民爺爺」的李順載（이순재），曾演出《順風婦產科》、《花漾爺爺》等知名作品，演技深入人心，他10天前才歡慶91歲大壽，沒想到今天(25日)凌晨驚傳逝世，享耆壽91歲，家屬稍早證實死訊，噩耗傳出後，讓大批粉絲感到不捨。中時新聞網 ・ 1 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力
《暗河傳》看完還不夠！7部最新大男主古裝陸劇清單：成毅、吳磊、楊洋、王鶴棣準備接力造咖 ・ 1 天前
Lulu甜曝婚禮最新進度 陳漢典笑稱自己負責「付錢跟出席」
提到夫妻兩人分工，Lulu說：「婚禮的事情我比較有想法，漢典也有負責的地方。」Lulu表示現在所有的東西都在頭腦中，畢竟是頗忙的時間，還自嘲是忙到沒有明天的人，但只要有一點空檔就會立刻處理婚宴細節。此外，提到新節目《明星製作公司》中所衍生網路實境秀《明星開拍中》...CTWANT ・ 1 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 1 天前
李榮浩澳洲血拼情牽楊丞琳！甜蜜互動曝光 放閃畫面甜炸粉絲
李榮浩與楊丞琳結婚6年，感情穩定依舊甜蜜。日前李榮浩在澳洲雪梨舉行演唱會，演出結束隔天就被粉絲在當地知名購物中心巧遇。李榮浩頂著鮮紅髮色十分醒目，身邊有工作人員陪同，不時被路人認出。而他身後緊跟著的，是低調打扮的妻子楊丞琳，穿著黑色皮衣搭配豹紋裙，氣質迷人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
懸疑陸劇《梟起青壤》開播了！五大劇情看點、評價：迪麗熱巴、陳星旭雙強聯手獵捕怪物「地梟」｜播放平台、集數一次看
【文／徐瑞安】懸疑陸劇《梟起青壤》由迪麗熱巴、陳星旭主演，改編自尾魚同名小說，於11月22日開播，迪麗熱巴化身美豔霸氣「瘋刀」聶九羅，追捕傳說中的古老人形怪物「地梟」，而陳星旭飾演的「炎拓」深陷地梟設下的陰謀，兩人將展開合作，帶領觀眾一起進入奇幻世界觀，攜手戰鬥同時，俊男美女CP組合，也將擦出強烈火花。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 23 小時前