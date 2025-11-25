男星領便當掀收視高峰！曝演「死人」險窒息 回憶戲拍到情緒潰堤

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

演員陳家逵近期演出8點檔《好運來》，而在昨（24）日劇中他飾演的「蕭志偉」為拯救外甥逸凱（吳東諺飾演），慘遭大魔王設計壯烈犧牲，收視率也因此衝高，最高一分鐘衝上3.38，超過110萬人同時觀看。

陳家逵拍戲全身濕冷，敬業完成每一顆鏡頭。（圖／民視提供）

陳家逵在殺青後也分享了拍攝這場重頭戲的心路歷程，他坦言，角色這趟長達近11個月的旅程正式畫下句點，從一開始被定調為不學無術、投機取巧，到後期發覺他對家人，其實充滿了無私的愛，雖然一路上「小奸小惡」，但最終面對大魔王時，因拼命保護家人而慘死輪下。

陳家逵透露，拍攝被撞戲當天，剛好遇上狂風暴雨、天氣極度濕冷，但最讓他情緒潰堤的其實是最後的回憶戲，外景導演原本對他說：「這場不勉強哭出來沒關係。」結果在拍攝對姐姐交代事情，以及對吳東諺說話的兩段回憶中，陳家逵卻止不住淚水，而他也解釋，自己之所以選擇用「罵」的方式來保護外甥，是為重現傳統台灣長輩「關心對方卻用罵的」的習慣，才對逸凱大罵：「你討厭！你走開！你不要再拖累我了！」

《好運來》楚宣面對弟弟陳家逵過世，激動拍打讓全場忍不住落淚。（圖／民視提供）

回到棚內拍攝病床戲時，陳家逵才發現躺著演「死人」的難度。他苦笑表示，以前都是他面對昏迷或死去的家人，這次輪到自己，被單從腳蓋到頭，且不能有起伏，讓他直呼：「不能呼吸啊！我快窒息了！」至於飾演蕭志偉姐姐的楚宣在演出激動搖晃「遺體」時，也因入戲太深，不小心將陳家逵的頭晃到快掉出床外。陳家逵透露，「她一邊演一邊發現，還偷偷邊演邊把我的頭移回枕頭上。雖然覺得很想笑場，但氣氛太悲傷所以就忍住了。」





