男星「切75％肝臟」救父！術後飲食受限 營養師曝建議

海產動刀切除75%的肝臟給父親。(圖／中天綜合台提供)

藝人海產的父親罹患肝癌，由於出現肝硬化症狀，唯一痊癒方式就是進行換肝手術，倘若不醫治的話，恐怕只剩3個月壽命，沒想到父親不想連累家人，一度打算放棄治療，好在他極力說服後，決定到醫院進行手術，海產也到醫院進行配對手術，確定成功後，便決定動刀切除75%的肝臟給父親，如今手術相當成功，父子倆接續出院回家休養，但術後飲食有很多不便的地方，醫師跟營養師也給出相關建議。

海產日前動刀捐出肝臟，讓父親延續壽命，經過數日修養後，父子倆相繼出院，父親的各項指數雖然恢復正常，不過飲食方面卻被侷限，他在詢問醫師跟營養師後，獲得相關方面的知識，「受贈者，要避免一切的生食，水食物都務必要煮熟，避免任何感染源；捐贈者，正常清單飲食，多補充蛋白質水分，補品也不需要特別準備，就是睡飽休息足夠」，對於網友提問是否能泡澡？他表示複診時會再幫忙詢問。

海產表示父親動完手術時，進行抽血檢查，發現身體持續在排斥新的肝臟，讓父親情緒相當低迷，他便趕緊進行安慰：「老爸正常啦，我剛放進去一下下，大部分都會有點排斥，你要放鬆讓身體接受他，然後就會舒服了」，沒想到竟成功安撫到父親，如今回想起來，自覺這段對話確實相當荒唐。

海產指出跟爸爸兩人的醫療費用，自己花費15萬，父親則是50萬，總計65萬元，而在申請保險理賠時，才發現實支實付的重要性，他指出捐肝者是「自願」而非生病，得依照各保險公司規定做基準，不一定會進行理賠，不過自己投保的公司認定這是「通融理賠」，才讓家屬減少經濟上的壓力。

