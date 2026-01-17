男星「吊點滴坐輪椅」現身演唱會！驚悚畫面全場嚇壞 真相曝光竟藏洋蔥

娛樂中心／綜合報導

76歲殿堂級香港作詞家、演員黎彼得近日罕見現身向雪懷演唱會，卻以令人震驚的方式登場。他坐在輪椅上、身旁還架著點滴架，由工作人員推上舞台，手上掛著透明點滴瓶，在昏暗燈光下顯得格外虛弱，畫面一出讓現場觀眾瞬間屏息，不少人擔心他是否抱病硬撐上台。

76歲殿堂級香港作詞家、演員黎彼得在演唱會上坐輪椅出場。（圖／翻攝自微博）

從現場影片可見，黎彼得癱坐在輪椅中，臉色蒼白、神情疲憊，雙眼緊閉、頭部微微後仰，整個人宛如剛從病床被推到舞台，狀況看來相當不樂觀。就在全場氣氛凝重之際，他卻突然睜眼開口說話，瞬間讓觀眾愣住，接著爆出一片笑聲。

廣告 廣告

76歲殿堂級香港作詞家、演員黎彼得在演唱會上坐輪椅出場。（圖／翻攝自微博）

原來，這場「吊點滴登台」的驚悚畫面，其實是黎彼得與向雪懷事前設計的表演橋段，兩人以自嘲方式呈現「老友聚會」，在台上談笑風生，回顧過往填詞生涯的高光時刻，黎彼得甚至拿自己的身體狀況開玩笑，依舊保有一貫頑童式幽默，也展現兩人多年深厚情誼。

黎彼得去年曾因流感引發併發症入住ICU加護病房，需要插尿管和輸血治療。（圖／翻攝自微博）

黎彼得去年曾因流感引發併發症入住ICU加護病房，需要插尿管和輸血治療。（圖／翻攝自微博）

不過，雖然當晚的病容是演出效果，黎彼得近年的健康狀況確實備受關注。去年他曾因流感引發併發症入住ICU加護病房，一度需要插尿管並輸血治療，醫師也發現他有貧血、糖尿病及腎功能指數偏高等問題，出院後體重明顯下降。大病一場後，他經營的網路節目也曾多次暫停，讓粉絲相當擔心。儘管黎彼得如今已復出活動，仍以幽默態度面對人生，但這次「輪椅加點滴」的登台畫面，仍讓不少觀眾在笑聲背後，多了一份對他健康狀況的關切。

更多三立新聞網報導

Jennie生日太狂了！「騎水豚君」衝進東京巨蛋 粉絲笑：卡皮巴拉是真愛

小甜甜布蘭妮突拋震撼彈！告別美國舞台「不再演出」 親曝全新目標

《延禧攻略》女星突爆離婚！情斷14年CEO丈夫 崩潰認了：無法忽視裂痕

男星消失6年真相曝光！滑倒重摔「癱瘓坐輪椅」 他哽咽：人生完全崩塌

