男星「怒斥私生飯」影片流出！昔遭偷拍、逼車…網心疼

娛樂中心／饒婉馨報導

中國男星敖瑞鵬憑藉出演《白月梵星》、《朝雪錄》等多部作品累積高人氣，然而平時以好脾氣著名的他，日前卻被拍到在地下停車場對粉絲（疑似私生飯）怒吼的影片。事件起因於多名私生飯圍堵車輛並強行拍攝，讓原本預定的品牌活動被迫延誤 15 分鐘。敖瑞鵬面對勸阻無效的騷擾行為，竟突然情緒失控揮手喝斥，與平時溫和的形象形成強烈反差，引發各界對藝人安全與隱私的高度討論。





知名男演員「揮臂、怒吼私生飯」畫面曝光！昔遭惡意逼車、偷拍…惹網心疼

敖瑞鵬大力揮手臂，推開拍攝的人，並大聲喝斥「走」。（圖／翻攝自微博）

車輛遭圍堵他氣炸！溫和形象男星罕見當眾發火

敖瑞鵬 9 日前往上海參加品牌活動，車輛進入地下室時遭到大量私生飯包圍，更有部分激進粉絲為了拍照還擋在車頭攔阻，無視工作人員的多次勸導與驅趕，導致原定下午 3 點開始的行程遭到拖延，敖瑞鵬下車後仍被一路緊貼跟拍，他忍無可忍在現場直接大力揮手並怒吼「走！」；根據《ETtoday》報導指出，敖瑞鵬工作室隨即發表聲明自清，強調藝人從未有過遲到行為，本次行程延誤全因私生飯攔車所致，進一步嚴正呼籲大眾應尊重藝人的私人空間與工作動線，並表示對私生行為絕不姑息的立場。

廣告 廣告

知名男演員「揮臂、怒吼私生飯」畫面曝光！昔遭惡意逼車、偷拍…惹網心疼

敖瑞鵬已多次遇到私生飯騷擾情形，身心俱疲。（圖／翻攝自微博 ＠敖瑞鵬工作室）

長期遭跟蹤逼車、家門錄音！私生騷擾歷史令明星無法忍受

實際上，這並非敖瑞鵬首次面對此情形，他去（2025）年曾遭遇私生飯在高速公路上惡意跟車，對方在行駛途中多次做出危險逼車動作，甚至發生過私生飯拖行下車勸阻工作人員的離譜事件；此之外，私生飯長期蹲守在其住處外偷拍，甚至有人在他的家門口私自架設錄音設備，種種侵犯個人隱私的行為，已令他身心俱疲。影片曝光後，網友持兩派立場，一方面認為他在怎麼樣都不應該做出揮臂、怒吼行徑，其他網友則表示明星也是凡人，也會有情緒。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：知名男星「揮臂、怒吼私生飯」畫面曝光！昔遭惡意逼車、偷拍…網心疼

更多民視新聞報導

「核彈芭比」54歲父胰臟癌病逝！她返韓奔喪吐心聲

李多慧「炸出白雪球」正面照曝光！網嗨：老闆太辣了…

八點檔女星坦承「胃口不好」！母1暖舉竟引全網羨慕

