男星「性侵2毛孩」遭逮！猥褻未成年證據被警掌握 令人髮指行徑全曝光

記者王培驊／綜合報導

實境秀男星托尼・麥考利斯特（Tony McCollister）。（圖／翻攝自X平台）

曾登上 A&E 電視台、主打「換偶家庭日常」的實境節目《Neighbors with Benefits》前班底成員托尼・麥考利斯特（Tony McCollister），近日在美國俄亥俄州沃倫郡因涉及多項性犯罪遭警方逮捕，案件內容震撼外界。

男星托尼・麥考利斯特（Tony McCollister）性侵動物被逮捕。（圖／翻攝自X平台）

當地檢警指出，麥考利斯特被控涉嫌「散布涉及未成年人的猥褻內容」以及「與動物發生性行為」等重罪。檢方指控，他曾將兒童性剝削相關影像上傳至個人 Google 帳戶，並對自己飼養的兩隻狗進行性行為，相關證據已在調查中被掌握。

根據外媒報導指出，麥考利斯特已於本月在沃倫郡遭到逮捕，出庭後法院裁定以 25 萬美元（約新台幣 784 萬元）交保，但目前仍在羈押中等待後續司法程序。他下一次出庭時間預計為 12 月 30 日。

針對涉案動物部分，美國娛樂媒體《TMZ》引述沃倫郡警長說法指出，警方已在案件調查期間，全面帶走並安置麥考利斯特名下飼養的寵物，強調目前「均受到妥善照顧」。警方未對外說明涉案動物細節，不過 WLWT5 指出，遭到性虐待的為兩隻狗。

麥考利斯特曾於 2015 年參與 A&E 推出的實境節目《Neighbors with Benefits》，該節目記錄俄亥俄州郊區多對已婚夫妻，在育兒、工作與社區生活之餘，公開實踐換偶關係的日常。節目於 2015 年 3 月首播後，引發觀眾強烈反彈，僅播出兩集便火速停播，其餘已拍攝內容也未再公開。

當年，麥考利斯特與其他節目成員曾強調，節目旨在打破外界對非一對一關係的刻板印象，呈現「看似平凡的家庭生活」。然而，如今他所面臨的多項指控，與當年節目所塑造的形象形成強烈對比。檢方表示，隨著調查持續進行，不排除後續仍有其他相關指控出現。至於麥考利斯特本人，截至目前未對外界做出任何回應。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

