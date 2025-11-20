男星「捐肝救父」揭喜訊！心疼媽媽照顧到生病

海產分享捐肝救父的經歷。（圖／翻攝自海產Instagram）





自節目《大學生了沒》出道的男星海產（劉威廷），近日在社群上紀錄自己捐肝救父的經歷，今（20）日再發文分享爸爸術後身體狀況恢復良好的好消息：「類固醇施打觀察抽血後，指數終於恢復正常，爸爸明天就能夠出院了。」

海產提到，爸爸術後雖然飲食被限制比他多很多，但是能在家中餐桌上好好吃一頓飯，這件事情令他們很期待：「以前大家也是各自滑手機追劇，這次想到可以在家裡一起講幹話吃飯了，竟然莫名期待。」

海產透露，爸爸開刀住院3週，兩個人醫療總額約新台幣65萬元，如果有需要了解相關資訊的網友或有疑問需要幫忙，他都會幫大家協助詢問：「天氣變冷了，我老媽顧爸爸顧到自己感冒，大家都要注意身體，平安健康真的太太太太重要了！」



【更多東森娛樂報導】

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

●胡瓜《大集合》疑襲胸籃籃 製作單位致歉：避免再發生

●胡瓜疑襲胸籃籃遭炎上 一票人幫緩頰！兩派戰翻了

