男星「擠母乳整晚沒睡」 爆料老婆的醫生「算錯預產期」

曾寶儀（左起）、張啟樂出席第三屆「好友港節」。潘佳琪攝

由臺港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦，廣受好評的第三屆「好友港節」今（8日）於華山文創園區熱鬧登場，擔任本次活動大使的曾寶儀、活動總召集港仔張啟樂將驚喜現身開幕式與臺港澳粉絲同樂，一起度過最「港」動的周末午後時光。

張啟樂開心分享，「好友港節」這活動目的是希望港澳朋友有展示的平台，可以接觸到他們的美食、手創，也可以跟台灣交流，主題名稱則是台灣最愛的諧音「好有感覺」。他還分享，孩子提早來報到了，醫生說預產期算錯，原本說是10日，10月31日去產檢竟然改口說是今天，但寶寶長太大了，所以就被建議直接住醫院催生，結果催生催不出來，所以老婆「吃全產」，接下來他笑著分享，受訪當下老婆應該正在餵母乳：「昨晚還幫忙擠母乳整晚沒睡，我今天出現在這活動賺錢就為養家活口。」

廣告 廣告

張啟樂（右）看到女兒出生很感動。潘佳琪攝

台灣現在少子化，張啟樂建議一定要生小孩，他透露，以前沒想過「當爸爸」，被問說看到女兒的感受是什麼？他覺得很神奇，想說：「為什麼會有一個聲音是因為自己而出現，真的不太會形容。」但第一眼看到寶寶就忍不住就哭了，要親身體驗才知道，建議一定要生小孩，因為生小孩是很感動的一件事。一旁曾寶儀笑說：「他原本說在台灣生小孩是賺錢的事。」張啟樂爆料，老婆說：「吃虧了！」因為明年1月1日起，每胎最高可申請10萬元補助。

回到原文

更多鏡報報導

19歲女星昔日「偷吃人夫」劈腿球星 今森茉耶「未成年飲酒」正式遭公司解約

30cm入口「曾莞婷驚呼超軟嫩」大歪樓 玖壹壹洋蔥高鐵巧遇苗可麗「上網查」

許聖梅認為「王子絕對不會娶粿粿」 第一次聲明裡「1句話」超關鍵

更多熱門影音：

Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD

宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天

王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起