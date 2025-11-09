男星「擠母乳整晚沒睡」 爆料老婆的醫生「算錯預產期」
由臺港經濟文化合作策進會與大陸委員會共同舉辦，廣受好評的第三屆「好友港節」今（8日）於華山文創園區熱鬧登場，擔任本次活動大使的曾寶儀、活動總召集港仔張啟樂將驚喜現身開幕式與臺港澳粉絲同樂，一起度過最「港」動的周末午後時光。
張啟樂開心分享，「好友港節」這活動目的是希望港澳朋友有展示的平台，可以接觸到他們的美食、手創，也可以跟台灣交流，主題名稱則是台灣最愛的諧音「好有感覺」。他還分享，孩子提早來報到了，醫生說預產期算錯，原本說是10日，10月31日去產檢竟然改口說是今天，但寶寶長太大了，所以就被建議直接住醫院催生，結果催生催不出來，所以老婆「吃全產」，接下來他笑著分享，受訪當下老婆應該正在餵母乳：「昨晚還幫忙擠母乳整晚沒睡，我今天出現在這活動賺錢就為養家活口。」
台灣現在少子化，張啟樂建議一定要生小孩，他透露，以前沒想過「當爸爸」，被問說看到女兒的感受是什麼？他覺得很神奇，想說：「為什麼會有一個聲音是因為自己而出現，真的不太會形容。」但第一眼看到寶寶就忍不住就哭了，要親身體驗才知道，建議一定要生小孩，因為生小孩是很感動的一件事。一旁曾寶儀笑說：「他原本說在台灣生小孩是賺錢的事。」張啟樂爆料，老婆說：「吃虧了！」因為明年1月1日起，每胎最高可申請10萬元補助。
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 22 小時前
讓港人安居樂業 策進會「好友港節」今登場
「2025好友港節市集」68個攤位都由在台港人擺攤，涵蓋各色港澳經典美食與手做文創小物，吸引不少民眾到場體驗正宗港澳文化，連陸委會主委邱垂正也一身便裝現身力挺。 策進會董事長賴秀如在開幕儀式致詞表示，現場很多攤位利用台灣食材製作香港口味，在台港人的創意讓人感到相當美妙，也因此非常感謝台灣這塊土地能讓港人安居樂業，賴秀如說：『(原音)我們要保有這樣的自由，也感謝香港人讓台灣的文化更加多元，所以今天這樣的活動一定會年年舉辦下去，然後希望每年愈來愈精彩。』 今年邀請藝人曾寶儀擔任活動大使，她表示自己是資深新住民，因為3歲就從香港移民來台，不過每次回到香港則一定要吃到港式奶茶與雞蛋仔，而這兩種小吃都有出現在好友港節市集。 財團法人中央廣播電臺這次也設攤參與，特別設計小遊戲與現場民眾互動，只要完成3個簡單任務，就可以得到書籤、手機掛繩或台灣藍鵲圖案便利貼等小禮物。中央廣播電台 ・ 1 天前
曾寶儀力挺「好友港節」 張啟樂喜迎愛女感性淚崩
記者周毓洵／臺北報導 「2025好友港節」今（8）日在臺北華山熱鬧登場，活動大使曾寶儀與「港仔臺爸」張啟樂連袂現身力挺。雖然爸爸曾志偉是香港人，但在臺生活50青年日報 ・ 1 天前
張啟樂喜獲千金 心疼老婆生產吃全餐
來台5年的廣播金鐘獎得主張啟樂，4日開心宣布當爸，8日與曾寶儀出席「好友港節」活動。從未想過會成為爸爸的他，昨談起女兒一度眼眶泛紅、語氣哽咽，「有個聲音因為自己而出現真的很感動，看到她的第一眼忍不住哭了，這種事要親身體驗才知道，生小孩真的是好感動的事」，呼籲大家多生小孩。中時新聞網 ・ 13 小時前
《好友港節》拉近台港澳距離 港仔台爸張啟樂好嗨
第3屆好友港節8日在華山文創園區熱鬧登場，由女星曾寶儀擔任本次活動大使，與活動總召集人張啟樂合體掀熱潮，剛晉升「港仔台爸」的張啟樂4日甫迎來女兒誕生，今（9）日是活動第2天，他開心說：「《好友港節》是拉近台港澳彼此活動，希望以後每年都能繼續舉辦。」自由時報 ・ 7 小時前
