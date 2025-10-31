男星「濟公附身」精神錯亂！講到破音認了：特別挑戰
〔記者蕭方綺／台北報導〕韓瑜、張睿家、林玟誼、張再興主演的《阿叔》2023年在東森超視、華視播出，明將在民視重播，主演們都興奮不已，而這幾位演員目前也正投入拍攝民視全新職人劇《阿松與阿暖》，戲裡戲外都忙得不亦樂乎。韓瑜得知《阿叔》即將於民視重播，直呼：「真的非常開心！」她表示，《阿叔》這部戲充滿親情、愛情與人情味，是她拍戲生涯中最療癒的一段時光，「每一場戲都像生活的一部分，看著阿叔這個角色如何影響身邊的人，也讓觀眾在戲裡找到情感共鳴。」
張睿家回憶起當初拍攝時，最印象深刻的就是飾演「濟公乩身」那段。他笑說：「我在拍之前真的看了超多YouTube影片，觀察乩身上神的神韻、聲音、肢體、表情，還要再融合角色的個性去塑造那個樣子。」
由於角色常在「濟公附身」與「本人狀態」間切換，張睿家笑說：「有時候拍一拍真的會精神錯亂，像是在自己跟濟公對話！」甚至一度講到破音，全場笑成一團，「那段戲真的又難又好玩，對我來說是非常特別的挑戰！」
張再興則分享《阿叔》是他第一次參與長劇集拍攝，也是第一次與這群演員合作，「劇組的節奏很緊湊，但大家都很專業、很照顧新人，很快就能進入角色狀態，真的很感謝這份緣分。」
林玟誼透露《阿叔》全劇在嘉義拍攝，讓她印象深刻的不只是劇情，更是當地人的熱情。「嘉義的天氣熱，鄉親更熱！常常會有人送飲料、帶食物來慰勞劇組，真的很感動。這部戲能呈現出南台灣的人情味，是因為戲外也有真實的溫暖支撐著。」《阿叔》將於本週日晚間十點起在民視播出。
