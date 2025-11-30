男星「落金馬」卻鬆一口氣：是最好的安排！第一時間安撫更失望的媽媽

牧森（左）與袁漠遙出席《GQ Men of the Year Awards》。周子娛樂提供

新生代演員牧森與同門師妹袁漠遙日前受邀亮相《GQ Men of the Year Awards》年度風格大賞，金馬最佳新演員入圍的牧森以清爽俐落的吋頭造型登場，展現獨特氣質；「可甜可鹽」的袁漠遙則身著優雅褲裝亮相，反差魅力在紅毯上格外吸睛。

被問到今年最酷的經歷，牧森笑稱絕對是首次踏入金馬典禮，以電影《進行曲》入圍第62屆金馬獎最佳新演員，雖然最終無緣新人獎，他坦言第一反應竟是「鬆了一口氣」，謙虛表示：「這是最好的安排。入圍不是我一個人，而是角色（江浩）帶著所有人的努力一起走進金馬。」

牧森沒得金馬竟說鬆一口氣。周子娛樂提供

典禮後，牧森也第一時間安撫期待已久的媽媽，請她不要擔心。而談到未來發展，牧森透露自己想挑戰多種類型的作品，像是文藝片、動作片、傳記人物、公路電影，甚至是更具層次的反派角色。私底下的他擁有敏銳的情緒感受力，也很擅長換位思考，讓他可以更深化角色個性，在鏡頭前展現細膩情感，也讓人期待他將來在作品中的表現。

袁漠遙喊話升級「六邊形戰士」 興奮見偶像李竺芯

牧森（左）與袁漠遙俏皮合影。周子娛樂提供

憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘獎最具潛力新人的袁漠遙，首次參加GQ年度風格大賞時，她坦言當下緊張又興奮：「還好有師兄在旁邊，感覺像一起出任務，有熟悉的人在身邊就安心很多。」擁有馬術、自由潛水、舞蹈、武術等多項技能的她，表示不希望被單一標籤框住，因此積極發展自身能力，她笑稱她已經快要升級成「六邊形戰士」。

袁漠遙身著優雅褲裝亮相。周子娛樂

兩人在眾星雲集的GQ現場遇見多位藝人，被問到是否有特別喜歡的偶像時，兩人不約而同點名金曲台語歌后李竺芯。袁漠遙笑說，身為同樣投入創作的一份子，能在後台見到才華洋溢的創作歌手，感到十分榮幸；牧森則幽默表示，了解到李竺芯平時不愛穿鞋，有種找到同好的親切感。



