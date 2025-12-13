男星「被騙5億」回歸《好運來》！一夜白髮不怕不連戲 大病後奉行「蔡依林標準時間」

大病初癒的洪毛將回到《好運來》繼續上工。翻攝IG@vencent0127

51歲男星洪毛（本名：吳義文）歷經猛爆性肝炎、敗血症，黃疸等大病，前後住院3個月後，即將全面開工。他昨（12日）在李國超、高欣欣婚宴會場透露：「後天就會回《好運來》！」

角色被騙5億！正向說：回歸就有爆點

洪毛在民視八點檔《好運來》飾演醫術高明的中醫師「歐陽輝」，他昨受訪時分享即便自己因為生病暴瘦15公斤，但現在回歸劇組也不擔心不連戲，「我倒下前的最後一場戲是被騙了5億，再出場瘦十幾公斤、一夜白髮ok啦！」敬業笑說一回去就有爆點。

多了白髮、變瘦的洪毛，昨聊起媽媽時一度哽咽。林奕雯攝

洪毛也提起這場大病，讓他至今仍很感恩到醫院幫他簽署家屬同意單的侄兒、還有輪流到醫院照顧他的朋友們，他分享自己當初也不敢跟媽媽說太多病情，怕母親會擔心，媽媽還以為他只是因為厭食症，得住在醫院打營養針，昨聊起媽媽時一度哽咽。

大病一場早睡早起！奉行「蔡依林標準時間」

洪毛分享自己大病後想法、作息都改很大，還說蔡依林晚上9點半睡是有道理的，分享醫生有提醒他晚上9點到凌晨3點是內臟修復時間，若沒在那時間入睡，內臟就沒休息到，因此現在只要沒應酬都會9點半睡覺。也感恩表示經由醫護人員的診治及調養後，複診時各項數值都漸漸好轉，也因為瘦了15公斤，三高都沒了，藉由一場大病學會好好愛護自己的身體。



