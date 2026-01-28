男星「躺在床上」就能賺錢！僅靠一批超級粉絲 5年收益達8千萬

詹姆斯．巴克利（James Buckley）於名人影片客製服務網站Cameo賺取約200萬英鎊（約新台幣8640萬元）。圖／翻攝自Cameo

英國演員詹姆斯．巴克利（James Buckley）因出演英國情境喜劇《中間人》（The Inbetweeners）主角爆紅，然而其先前因參加一場表演節目備受打擊，未料自從加入影片網站「Cameo」後，不僅吸引一批「超級粉絲」，觀看帶來的收益更達200萬英鎊（約新台幣8640萬元）。

根據英國《每日星報》報導，現年38歲的男星詹姆斯．巴克利（James Buckley）於Cameo為粉絲們錄製約5萬部短片，而每個短片收費約41英鎊（約新台幣1770元），總計約賺取200萬英鎊（約新台幣8640萬元），其平時喜歡躺在床上拍攝，看似相當自在；另外，於美國情境喜劇《辦公室》（The Office）飾演會計師的布萊恩．鮑姆加特納（Brian Baumgartner），也於網站上賺了440 萬英鎊（約新台幣1.8億元）。

Cameo聯合創辦人馬丁．布倫科（Martin Blencowe）表示，自己早已與詹姆斯相識，回顧詹姆斯於2020年加入網站前，曾因參加一場演出節目備受打擊，未料開始拍攝影片後意外走紅，培養出一群忠實粉絲，每天醒來便於床上錄製10部影片，賺錢之外，也找回了信心。

詹姆斯．巴克利（James Buckley）於英國情境喜劇《中間人》（The Inbetweeners）爆紅。圖／翻攝畫面

目前詹姆斯與妻子共同經營一個YouTube及播客（Podcast）頻道，並於3月於英國巡演，令馬丁感嘆，詹姆斯之所以成功，是因為他培養了一批超級忠實粉絲，找回了自信也帶來龐大商機，其新作品《母親的驕傲》也將於3月上映。



