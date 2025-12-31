男星53歲才生兒「參加運動會被當爺爺」！兒子崩潰從此疏離：為何這麼老才生我？

資深演員寇振海近日在微博發表長文〈一位老父親的獨白〉，談到自己老來得子的心路歷程。53歲才當爸爸的他，因長期在外工作，錯過兒子成長的重要時刻，加上年紀差異太大，導致父子關係疏離，成為他心中難以彌補的遺憾。

寇振海在文中提到，2007年兒子寇家寶出生時，他正在外地拍戲，半年未能回家，錯過孩子第一次睜眼、學說話、學走路，只能透過妻子李婷的電話聽轉述，相簿裡雖然存滿家人傳來的照片，卻少了親身陪伴的感受。讓他最難受的是，他在兒子國中時去學校參加運動會，卻因為體力不支而氣喘吁吁，被同學誤認為「爺爺」，兒子當場情緒失控，委屈問：「你為什麼這麼老才生我？」從那之後，兒子在學校總是刻意不提父親，擔心被同學另眼看待。

雖然寇振海有心彌補錯過的父子相處時光，但因為兒子上高三後選擇住校，兩人依然少有時間陪伴彼此，只剩下每週幾分鐘的視訊通話，兒子總是只短短回覆「嗯，挺好的」、「要熄燈了」，很快掛斷。他也曾想推掉工作多陪伴孩子，卻發現青春期的兒子更想保有距離，感覺自己像「老舊的橋」，只能在遠處守著，盼著孩子需要時能找到回家的路，只能遺憾自己的父愛給得太晚、說得太少。

文章公開後引發不少討論，許多網友對他以橋梁比喻父母很有感，認為這呈現出父愛不善言辭的一面，也讓「高齡父母在工作與陪伴之間的拉扯」成為焦點。

寇振海54歲時與小21歲的演員李婷再婚，如今71歲，他仍在片場工作、開直播，坦言不敢鬆懈，因為家裡還有孩子要照顧。雖然錯過孩子成長，但他嘗試用行動拉近距離，現在會細心關注兒子的朋友圈，也用小孩喜歡的動漫信紙寫信，希望透過這些細節，慢慢補上過去缺席的部分。

