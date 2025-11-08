男星PO文藏有「女性XX價目表」極樂生活全曝光 本人道歉認錯了

娛樂中心／綜合報導

金駿永形象跌落谷底。（圖／翻攝自金駿永IG）

金駿永是南韓的音樂劇演員，擁有帥氣的外型，累積許多粉絲喜愛，不料近日在PO文時疑似曝光一張陪酒的價目表，立刻引發外界熱議，昨（7日）金駿永本人出面致歉，坦承出入聲色場所，讓演藝形象跌落谷底。

根據韓媒報導，金駿永日前疑似外流一張「價目表」，上頭不只標明金額還有女性名字，惹得網友質疑金駿永進出聲色場所，不過經紀公司第一時間出面澄清金駿永並無不法，但昨（7日）金駿永發出手寫信承認錯誤，表示自己做了不正當的行為，讓所有人失望了。

金駿永許諾會承擔起責任，強調手頭上正在執行的作品也將會全數退出，除了向團隊、公司道歉外，金駿永也向所有喜愛他的粉絲表明歉意，提及會將這件事永遠記在心中，以此來警惕自己，經紀公司同樣在昨日發出聲明切割金駿永，對於帶給大眾困擾感到抱歉，證實雙方的合約已經結束。

金駿永發聲承認錯誤。（圖／翻攝自金駿永IG）

