男暗夜闖清潔隊場區偷倒3.5噸廢棄物 最重罰6000

南投埔里清潔隊人員，上班時發現，場區內被人偷倒了3噸半的建築廢棄物，調出監視器，發現有人半夜開著貨車，滿載屋頂浪板、木板等廢棄物，利用清潔隊鐵皮圍籬缺口，闖進清潔隊場區偷倒，而整個過程都被監視器拍下來，警方馬上根據影像，循線找到偷倒者，依廢棄物清理法，最重可處6千元罰鍰。

監視器拍到晚間九點多，一名黑衣男子，鬼鬼祟祟拖著一片廢棄的屋頂浪板，走進埔里清潔隊的場區丟棄，依照這個方式，男子把貨車上整整3噸半的建築廢棄物，化整為零全部丟進埔里清潔隊。

隔天清潔隊人員上班發現，怎麼場區內，突然多出三噸半的屋頂浪板和木板等建築廢棄物，馬上調出監視器，發現前一天晚上一輛白色貨車，載著滿車的廢棄物，外觀用各種顏色的麻布袋緊緊包著，停靠在埔里清潔隊的場區外，雖然清潔隊場區門口的鐵門已經拉起來，但場區鐵皮圍籬正好有一個缺口，貨車熟門熟路，就停在缺口上，開車的黑衣男子跳下車迅速熟練，把貨車上所有的建築廢棄物，一件一件拖進場區丟棄。

雖然這要花好幾個小時的時間，但男子似乎知道這個時段，清潔隊裡沒有人值班，大搖大擺偷丟廢棄物行徑相當大膽，不過黑衣男子還不知道，偷丟的整個過程都被監視器拍了下來，清潔隊發現後報警，警方以車追人，順利找到黑衣男子，並要求他把成堆的廢棄物清走，並通報南投縣環保局，針對亂倒行為將依廢棄法開罰，最重可處6千元罰鍰。

原始連結







