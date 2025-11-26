男暴怒拖行學妹3樓→1樓還割頭髮！他看教育局公文愣：落差有點大
記者柯美儀／台北報導
新北市某高職女學生24日上午在超商不慎與一名男學生碰撞，引起該名男同學暴怒，情緒失控將人從3樓拖到1樓學務處，還用美工刀割頭髮，造成女學生手腳有大片瘀青，令家長心疼不已。接獲家長投訴的知情人士指出，教育局公文的描述與家長及學生實際經歷存在明顯落差，質疑處理方式是否妥當。
針對此事件，教育局指出，本案為某高校2名學生於當日上午在便利商店因碰撞發生口角後，行為學生因情緒激動，下午前往對方3樓教室理論，過程中用剪刀剪下對方部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處，造成受害學生多處擦挫傷。已要求學校持續關懷受傷學生身心狀況，同步啟動班級輔導，並透過集會、課程融入等方式強化法治教育、情緒管理及同儕衝突預防等議題，營造安全且友善的校園環境。
接獲受害女學生家長投訴的「我是新莊人」團長許明偉認為，教育局公文與家長及學生的描述存在明顯落差，公文提到「2名學生在便利商店碰撞、發生口角，下午前往3樓教室理論，過程中用剪刀剪下部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處」，但家長與孩子的描述是高三男同學直接抓住高一女同學，從3樓一路拖到1樓，過程中學生幾乎是被硬拉著走，到1樓後才在學務處前被剪頭髮，結果是身上多處擦挫傷、晚上做惡夢、情緒崩潰，這跟「理論、拉扯一下、剪一點頭髮」差距甚大。
許明偉質疑，說明裡強調「學校第一時間介入、完成通報、啟動輔導」，他肯定學校有啟動程序；但家長真正擔心的，不只是流程有沒有跑，而是孩子被這樣對待，學校跟教育局有沒有把這件事當成「校園霸凌＋暴力事件」，而不是普通同儕衝突處理？
此外，教育局提到「持續關懷2名學生情緒狀況」，許明偉認為，被害學生的身心受創，現在是每天都在承受，不是一張通報表、一句關懷就結束，未來這位高一女同學，能不能安心上學？加害方會怎麼被處理？有沒有啟動正式的霸凌調查與紀錄？這些才是家長最需要一個交代的地方。
教育部反霸凌投訴專線：1953
「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118
服務時間：週一至週五 9:00～18:00
更多三立新聞網報導
可口可樂「口袋相機」今限量開賣！她深夜0:00跑六家7-ELEVEN全撲空
開店不到3年！淡水「誠品生活時光」熄燈倒數 全店書籍79折起
農藥超標！台灣人愛吃「3蔬菜」逾1.1萬公斤全數銷毀
迎接史上最長寒假！「中國低價交流團」瞄準台生 教育部警示統戰陷阱
其他人也在看
情緒障礙學生若具攻擊性易引發校園學生及家長恐慌 精神科醫建議
新北市某高職日前發生具情緒障礙的學生與同學發生碰撞，進而產生攻擊性事件，近年來許多情障生的家長都希望孩子能進一般學校就讀，即早適應社會，但是一般學校缺乏足夠特教資源，一旦情障學生失控或釀成暴力行為時，輕則造成教室混亂、重則造成傷害，也導致家長間失和，對學校安全的不滿，如何兼顧特教生與一般學生的學習權自由時報 ・ 2 小時前
校內無心碰撞竟惹禍 女學生慘遭學長剪髮拖行｜#鏡新聞
又發生校園暴力事件！發生了非常誇張的校園暴力！昨天（11/24）新北市永和一所高中，一名高三的學長，不滿高一的學妹在校內擦撞到他肩膀，竟然情緒失控，二度跑到對方教室叫罵，甚至還直接闖進教室，把女學生從3樓拖行到1樓，甚至還拿出剪刀剪下女學生的頭髮，造成女學生身心受創。家長也在事發後馬上跑到派出所提告，表示絕不姑息校園霸凌。鏡新聞 ・ 18 小時前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 2 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 20 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 5 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？
作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」自由時報 ・ 2 小時前
烏兵傷殘慘重.舉國苦撐 川普斡旋要鉅額謝金
僅有美俄參加的烏戰和平協議，能讓烏克蘭人甘願接受嗎？美烏在日內瓦協商，同一時間俄羅斯狂轟猛炸烏克蘭各地，一周內造成烏克蘭數十人罹難。三年多來戰爭讓烏克蘭青壯年階層付出慘重代價，許多失去肢體退伍的傷殘士兵，等國家補助製作義肢，已有8萬人在排隊，現在起可能要等到10年後才有義肢。美國總統川普卻一再批評烏克蘭對美方斡旋不知感謝，美國甚至要求從重建烏克蘭的俄羅斯凍結資產利潤中獲取50%的回報。川普政府此舉，讓美國前國務卿凱瑞批評「令人作嘔」。儘管面臨國內外的巨大反對，烏克蘭總統澤倫斯基仍需在川普開出的，本週四11月27日的期限前做出回應。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 17 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 21 小時前
王世堅奪民調第一！欽點最強戰將是「她」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰持續升溫，儘管綠營僅有壯闊台灣創辦人吳怡農正式表態，但立委王世堅、沈伯洋，以及前民進黨秘書長、前基隆市長林右昌等人，都被視為黨內可能人選。至於吳怡農今（2...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前