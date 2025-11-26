男暴怒拖行學妹3樓→1樓還割頭髮！他看教育局公文愣：落差有點大

記者柯美儀／台北報導

新北市某高職女學生24日上午在超商不慎與一名男學生碰撞，引起該名男同學暴怒，情緒失控將人從3樓拖到1樓學務處，還用美工刀割頭髮，造成女學生手腳有大片瘀青，令家長心疼不已。接獲家長投訴的知情人士指出，教育局公文的描述與家長及學生實際經歷存在明顯落差，質疑處理方式是否妥當。

針對此事件，教育局指出，本案為某高校2名學生於當日上午在便利商店因碰撞發生口角後，行為學生因情緒激動，下午前往對方3樓教室理論，過程中用剪刀剪下對方部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處，造成受害學生多處擦挫傷。已要求學校持續關懷受傷學生身心狀況，同步啟動班級輔導，並透過集會、課程融入等方式強化法治教育、情緒管理及同儕衝突預防等議題，營造安全且友善的校園環境。

許明偉認為，教育局公文與家長及學生的描述存在明顯落差。（示意圖／翻攝自Pixabay）

接獲受害女學生家長投訴的「我是新莊人」團長許明偉認為，教育局公文與家長及學生的描述存在明顯落差，公文提到「2名學生在便利商店碰撞、發生口角，下午前往3樓教室理論，過程中用剪刀剪下部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處」，但家長與孩子的描述是高三男同學直接抓住高一女同學，從3樓一路拖到1樓，過程中學生幾乎是被硬拉著走，到1樓後才在學務處前被剪頭髮，結果是身上多處擦挫傷、晚上做惡夢、情緒崩潰，這跟「理論、拉扯一下、剪一點頭髮」差距甚大。

許明偉質疑，說明裡強調「學校第一時間介入、完成通報、啟動輔導」，他肯定學校有啟動程序；但家長真正擔心的，不只是流程有沒有跑，而是孩子被這樣對待，學校跟教育局有沒有把這件事當成「校園霸凌＋暴力事件」，而不是普通同儕衝突處理？

此外，教育局提到「持續關懷2名學生情緒狀況」，許明偉認為，被害學生的身心受創，現在是每天都在承受，不是一張通報表、一句關懷就結束，未來這位高一女同學，能不能安心上學？加害方會怎麼被處理？有沒有啟動正式的霸凌調查與紀錄？這些才是家長最需要一個交代的地方。

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

