男暴躁易怒腦瘤作怪 北醫附醫微創術助救婚姻

（中央社記者沈佩瑤台北23日電）頭痛、頭暈又複視，讓40多歲劉姓男子變得暴躁易怒，竟是顱底深處長了大型腦下垂體腫瘤。北醫附醫團隊以微創手術成功摘除腫瘤，讓他恢復健康與溫和本性，直呼「不用離婚了。」

「謝謝老婆對我不離不棄。」回想起婚姻一度瀕臨破碎的日子，劉先生今天忍不住在鏡頭前感性告白。他過去擔任司機工作，作息日夜顛倒、睡眠零碎，長年飽受頭痛、全身痠痛困擾，狂吞止痛藥也不見改善；直到某次擤鼻涕都是鮮血，趕緊就診、接受電腦斷層檢查，才驚覺腫瘤已在體內形成。

他形容，當時「整張臉都在痛」，頭痛到無法思考，情緒幾乎失控，甚至一度誤以為自己罹患憂鬱症或躁鬱症，轉往身心科求助，「我老婆差點要跟我離婚。」直到手術完成後，人生才出現轉折，情緒逐漸穩定，整個人變得平靜，生活也慢慢回到正軌。

收治這名個案的台北醫學大學附設醫院神經外科醫師陳淑美解釋，腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能同時來自內分泌失衡與腦部結構性壓迫兩大因素；當荷爾蒙分泌失調，或腫瘤向上壓迫下視丘等情緒調控中樞，加上長期頭痛與腦壓不適，都可能導致易怒、焦躁與情緒不穩等行為變化。

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄說，耳鼻喉科團隊在術前透過鼻內視鏡評估鼻腔與蝶竇結構，規劃最安全的手術路徑；術中協助神經外科醫師自鼻腔進入顱底，提供清晰手術視野，並以鼻中隔皮瓣重建顱底缺損，降低腦脊髓液滲漏風險；術後再透過內視鏡追蹤照護，減少不適與併發症，展現跨科團隊合作的重要性。

陳淑美說，多數腦下垂體腫瘤為良性，但因位置鄰近視神經，容易出現頭痛、視力缺損，甚至影響荷爾蒙分泌，如月經異常、不孕或生長異常等；若頭痛、視力變化或情緒異常持續加重，應及早就醫，爭取治療時機。（編輯：吳素柔）1150123