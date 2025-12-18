「男朋友一定要找夠色的」 中醫師曝超多好處：情緒更穩

中醫師黛比指出，男性性欲與情緒穩定、身體健康息息相關。（示意圖，pixabay）

你有想過，拜月老時，向月老許願未來男朋友的條件，其中之一是「夠好色」嗎？中醫師黛比（胡馨方）近日分享，在找男朋友時「一定要找夠色的」，她除了解釋背後原因外，更點出多項好處，引發網路熱議。

黛比指出，男性有性欲代表賀爾蒙、身體壓力才會在正正範圍，情緒比較穩定，「就比較不會對你亂發脾氣！」她也說，有性慾的人代表他「腎氣足、精神好」，做事情比較主動、也比較願意陪你、願意付出。

此外，黛比說這也代表男性血循環好，氣也比較充足，通常比較陽光、積極樂觀，所以相處起來就會比較輕鬆自在、舒服。

最後，黛比說，「所以男生對另一半好色不是壞事」，代表他身體健康穩定，「也代表你真的對他有吸引力、也想好好愛你。」

