即時中心／顏一軒報導

台南市東區今（30）日上午發生一起情侶衝突案件，造成1死1傷。50多歲的男子與60多歲的女友爆發口角，竟憤而朝對方潑灑鹽酸，隨後躲入屋內自傷。警消人員獲報到場，將2人均送往成大醫院，男子不治，女子意識清楚接受治療中。

台南市消防局於今早10時19分接獲通報，指東區一處民宅發生救護案件。現場為一對男女於住處外發生爭執，男子竟情緒失控，拿起鹽酸朝對方身上潑灑，隨後進入屋內自傷。

消防局隨即出動3車6人前往救援，於10時27分抵達現場，發現女性傷者意識清楚，隨即送往成大醫院治療；破門後發現男子已倒臥血泊，已無生命跡象，11時05分將男子也送往成大醫院，但最終仍回天乏術。

原文出處：快新聞／男朝女潑鹽酸！台南情侶口角失控釀命案 警消破門將他送醫仍不治

