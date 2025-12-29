男板橋逆向暴衝！騎士慘遭撞飛再波及7機車 他毒駕又無照慘了

一名黃姓男子27日行經板橋溪頭街時無照又毒駕逆向暴衝，造成1名騎士遭撞飛，全身多處骨折。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區溪頭街27日發生一起交通事故。一名黃姓男子疑似因毒駕恍神，於溪頭街上逆向暴衝，當場撞上一名無辜騎士，造成騎士全身多處骨折，並再因此波及停放在的路旁7輛機車，所幸騎士緊急送醫後並無生命危險。警方獲報到場後，也對黃男進行毒品唾液快篩，確認初步結果為陽性反應，全案後續也依照公共危險、過失傷害與毒品危害防制條例移送偵辦。

據了解，38歲的黃姓男子無照駕駛轎車行經溪頭街，卻疑似因毒駕恍神，整輛車直接逆向暴衝，當場撞上對向的一名65歲蔡姓騎士，並因此再波及到停放在路旁的7輛機車，強大撞擊力道造成蔡姓騎士全身多處骨折，被緊急送往衛服部台北醫院急救，所幸其並無生命危險。

不過警方到場後卻發現黃男明顯精神渙散，但其酒測值為0，疑似毒駕，當場對黃男進行毒品唾液快篩，確認黃男初步檢測結果呈現安非他命陽性反應，後續也將對黃採尿送鑑。全案續也依照違反公共危險罪、過失傷罪與毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

