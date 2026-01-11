男業務「夜夜被胃酸嗆醒」 單純胃食道逆流？醫揭背後更大魔王 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

夜夜被胃酸嗆醒！一名51歲男子，因工作常交際應酬，每晚吃得多、還得拼酒助興，往往返家後倒頭就睡，結果不僅鼾聲如雷惹怒老婆，每晚還被胃酸逆流嗆醒，感覺胸口悶與腹脹不適，擔心身體出了問題，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」。醫師警告，更大的隱形健康殺手是睡眠呼吸中止症候群，必須藥物、減肥與改變生活型態三者並行，才能挽救健康。

收治病人的亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源指出，男子妻子陪同就醫時陳述丈夫每晚睡覺時打呼聲大，偶爾還會出現短暫喘不過氣的停頓，常常「被嚇到以為是沒有呼吸了」，男子最近幾週也屢屢在夜裡被胸口灼熱、喉嚨胃食道逆流驚醒。

經詳細問診與評估後，男子症狀高度符合夜間型胃食道逆流病徵，加上胃食道逆流如果合併打呼與白天精神不濟等狀況，背後往往還潛藏另一個被忽略的關鍵問題，就是睡眠呼吸中止症。

江承源解釋，夜間胃食道逆流多發生於平躺與肌肉放鬆的睡眠狀態，胃酸更容易逆流至食道，造成火燒心、胸悶或突然驚醒，部分患者還會伴隨心悸與恐慌感，感覺上很像心臟疾病，但多數情況其實並非心臟本身異常。

江承源強調，根據臨床研究發現，若患者同時合併打呼、白天嗜睡、體重偏高、腹部肥胖、早上口乾頭痛或睡眠品質差等情況，睡眠呼吸中止的機率明顯提高，尤其是應酬飲酒常成為兩者的共同放大因子，因為酒精會降低上呼吸道與食道括約肌張力，影響睡眠結構，也可能同時加重打呼與胃酸逆流。

因此一旦睡眠呼吸中止發作時，江承源說，患者會因呼吸道暫時塌陷，患者會用力吸氣，造成胸腔內負壓增加，這股抽吸力容易把胃內容物往上拉，使胃酸逆流進入食道，形成夜間反覆驚醒與睡眠破碎的惡性循環，這也是部分患者即使規律服用抑酸藥物，夜間症狀仍反覆發作的原因。

江承源提醒，藥物是必要治療工具，但不是唯一答案，短期可用藥控制症狀，症狀改善後應評估減量或停藥，更關鍵的是體重與生活型態的調整，對於應酬頻繁、飲酒後容易打呼的中年族群，與其只靠抑酸藥撐過夜晚，不如把睡眠呼吸中止與體重管理一併納入評估，才能真正打破惡性循環。

照片來源：亞大醫院提供

