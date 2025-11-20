男槍手遭羈押突口吐白沫猝死 解剖死因大逆轉

開槍的羅姓男子被逮捕。（圖／東森新聞）





嘉義地檢署日前偵辦一名自稱癌末的57歲羅姓男子，涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪名，遭到嘉義地院裁定羈押，卻在移送看守所的過程中，突然身體不適，送醫不久後就口吐白沫身亡，醫院初判死因，疑似氰化物中毒。但檢方19日會同法醫解剖遺體的結果，卻讓死因大逆轉。

還原事發經過，羅男本月15日晚間10時許在因為想要試槍，就在大林鎮某處民宅外對空鳴槍，16日凌晨就遭到警方逮捕，並在他的車上起出霰彈槍1把、霰彈8顆，和空彈殼1顆。

羅男在16日晚上6點左右，遭法院裁定羈押，準備移送看守所時，他卻突然身體不適，立刻將他送醫急救，晚間9點多就口吐白沫宣告不治，醫院初判疑似氰化物中毒。

羅男家屬質疑，父親被逮時應該都有搜身，怎麼會在16日從法院移交地檢署過程中送醫死亡，而且父親都已經接近癌末了身上包著尿布，為何還要收押讓他這麼痛苦。

嘉義地檢署19日表示，經法務部法醫研究所法醫師解剖相驗，胃部無明顯杏仁味，初步排除是氰化物中毒引起；肺臟兩側均肺水腫，且心臟心室肥厚及脂肪浸潤情形，羅男被捕時自稱罹患大腸癌，但檢視大腸並未發現有大腸癌病症，也無發現身體有其他傷勢，至於確切死因，尚須採集檢體的病理切片檢查與毒藥物檢驗結果，才能判斷確切死因。

