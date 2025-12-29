男模張越河二度否認性侵！女大生突發聲爆遭威脅：某人疑似要烙人砍我

娛樂中心／綜合報導

25歲男模張越河外型亮眼，活躍於信義區夜生活，過去還曾登上綜藝節目《小姐不熙娣》，頗有知名度。日前他遭一名女大生指控性侵，今（29）日首度發表聲明否認相關指控，稍早則二度發聲，坦言自己這段時間過得並不容易。而女大學生隨後也發聲。

張越河爆性侵後聲明。（圖／翻攝畫面）

張越河今（29）日稍早二度發聲，表示這段時間外界的討論與質疑他都看在眼裡，但他不知道該以什麼樣的心情發表自己的立場。張越河再次強調，女大生的指控與事實不符，自己更從未有任何違反對方意願的行為，「這一點，是我的底線，也是我願意用一切去守住的事實。對於我沒有做過的事，我也不能承認。」最後，他感謝所有支持他的人，願意給他一份理解與等待，而他也會繼續配合司法調查，等待真相被還原。

Ａ女大學生再度發聲。（圖／翻攝自threads）

怎料，女方突然在社群貼文，表示「先報個平安，接獲線報聽到某人疑似要烙人砍我，等有空再來更新。」讓網友們紛紛嚇一跳，有人問「還是男的？」女方則後續又補一句，「欸 其實好像不是」，使得內容真偽更顯混亂。

目前在司法程序尚未釐清前，外界大量轉傳截圖、推測動機，容易造成二度傷害，也可能讓案件焦點從「證據與事實」偏移成網路公審。法律圈人士提醒，若當事人真的收到恐嚇或人身安全風險，最務實的做法仍是保留訊息、錄音與相關證據並儘速報警，交由警方與檢調處理；而旁觀者也應避免散布未經證實的「線報」，以免衍生誤導或法律責任。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

