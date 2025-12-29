男模張越河否認性侵！女大生嗆：不記得了嗎 揭公開原因

男模張越河捲性侵醜聞。（圖／翻攝自張越河IG）





新生代男模張越河今（29）日遭週刊踢爆性侵女大生，掀起各界關注，女大生曬出報案單控訴遭男方騙回家後，被強迫手指侵入得逞，且發現對方是慣犯，稍早張越河發聲明強調一切與事實嚴重不符。對此，女大生也火速回應了。

張越河表示，所有指控與事實嚴重不符，更沒有違反女大生意願進行性行為，案件也已經進入偵查程序，他進一步提到，從事發至今保持沈默，就是不希望造成社會資源浪費及誤導，不過女大生的言論已經造成他名譽損壞，因此委任律師尋求法律途徑協助。

對此，女大生火速發文痛批，「我等了一個多月才終於看到你的聲明」。女大生還原事發情形，當時遭張越河強壓在床，不斷拒絕後遭到手指性侵，隨後又強迫她口部性行為，「你都不記得了嗎？我倒是都記得很清楚。」

女大生也說明為什麼公開發文，「因為我知道你常常跟別的女生合作，也認識很多異性，我無法再看到有其他不知情的人，基於信任你、相信你不會做出越界的行為而受到侵害。」最後更撂下狠話，「反正我也期待看到你之後能拿出什麼證據，加油。」

