男模張越河否認性侵！女大生火速回應了 隔空開嗆：不記得了嗎？

娛樂中心／綜合報導

新生代男模張越河外型亮眼，活躍於信義區夜生活，過去曾登上綜藝節目《小姐不熙娣》，上演情境劇時意外對主持人小S（徐熙娣）襲胸、摳私密處，引發熱議。日前他遭一名女大生爆料性侵，今（29）日首度發聲否認相關指控，並表示全案已進入司法程序，自稱受害者的女網友稍早也火速回應。

張越河遭控性侵害。（圖／翻攝自張越河IG）

該名女網友上月23日指控遭張越河性侵害，如今時隔1個月，事件經媒體報導後迅速發酵，男方也首度做出回應，稱對方行為已涉及妨害名譽與誣告。對此，女網友回憶事發經過，指出張越河當時將她強壓在床上，先以手指侵入，隨後又強迫她口交，憤怒反問：「你都不記得了嗎？我倒是記得很清楚。」

廣告 廣告

張越河曾意外襲胸小S，如今畫面再被翻出。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

女網友強調，張越河經常與異性合作，由於擔心其他不知情或信任他的人成為下一位受害者，因此選擇公開事件。如今張越河否認性侵，她也隔空撂話「反正我也期待看到你之後能拿出什麼證據，加油」，全面開戰。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

直擊／五月天台中演唱會！「超大咖天后」來了 緣分牽引近20年

直擊／五月天阿信合體F3組新團！1句話惹怒團員 遭嗆：我們快樂嗎

獨家／拒赴中國演出！鍾綺高喊「尊嚴比利益重要」唱台語催淚原因曝光

掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光

