男模張越河爆性侵！女大生發聲了：淚訴遭強壓強吻 被告後反咬態度大變

娛樂中心／陳佳鈴報導

男模張越河遭女大生指控無視其多次拒絕強行施暴，全案已進入司法程序。（圖／翻攝自張越河IG）

活躍於時尚圈的男模張越河日前遭爆涉嫌性侵女大生，引發社會關注。沉寂近月的他在今（29）日首度回應此事，強調「絕無任何違反A女士意願性行為」。不過受害女大生近日接受媒體訪問，強忍悲痛還原事發經過，指控張男無視其多次拒絕強行施暴。更令她憤慨的是，張男事後竟從「求原諒」轉為「提告反咬」，讓受害者怒批「態度差太多了！」

初次見面竟成噩夢！ 受害者：全程明確拒絕

女大生受訪時指出，事發當天是兩人第一次約見面。在此之前，雙方僅在 Instagram 有過簡單交談，且內容全數圍繞「拍攝相關」的業務討論，完全沒有任何曖昧情愫，更未預料到會發生意外。

廣告 廣告

女大生心有餘悸地回憶，當時張越河突然將她強行壓在床上並開始強吻。她強調，過程中心理與身體都極度抗拒，「我一直有試著推開他，不停跟他說不要，反正就一直表達拒絕。」然而，張男仍無視其意願，強行發生關係。

求原諒不成反告！ 受害者怒斥：不知悔改

最讓受害者感到心寒的是張男事後的處理態度。據悉，案發之初張男曾向女大生表達希望獲得原諒，不料進入法律程序後，張男竟反過來指控女大生，試圖洗脫罪名。

女大生在訪問中隔空對張男喊話：「你一開始希望我原諒你的態度，跟現在差太多了吧！」她痛批張男毫無悔意，「你如果真的希望我原諒，就應該好好認錯，怎麼會反過來告我呢？」

張越河在聲明中表示，不實的指控已對名譽生活工作造成極大的衝擊，已經委任律師透過法律途徑為自己說話，希望能夠被公平的對待，讓事實有被看見的一天。

男模張越河沉寂一個月發聲明，否認性侵並強調希望藉由司法途徑還原事實。（圖／翻攝畫面）

無罪推定

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

台中跨年3大活動齊發！分階段加密班距 最強跨年疏運系統1次看

地下室傳腐臭...教授一家4口竟遭「馬鈴薯」滅門！8歲女童目睹現場

「打零工育2子」賣慘求情！二寶爸借詐團帳戶賠250萬還判刑

同1人連中1萬與5萬！桃園「百倍奉還」名單惹議 網疑：機率是多少？

