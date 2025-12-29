男模張越河「遭控性侵」發聲否認！怒斥絕無違反女大生意願：與事實嚴重不符

25歲男模張越河發聲否認指控。翻攝IG@yuehe_0910

25歲男模張越河外型亮眼，在IG上擁有超過2萬名追蹤者，平時於台北市信義區夜店工作，他曾登上《小姐不熙娣》，因為對主持人小S有不當肢體接觸，當時引發爭議，今（29日）又遭女大生指控性侵，女方當時選擇報警處理，由於張越河先是道歉認錯，又接著翻臉不認人，因此女大生選擇公開事件，對此，張越河也發表聲明再度強調自己沒有違反對方意願發生性行為。

據《三立新聞網》報導，張越河發表聲明嚴正否認所有相關指控，強調「相關指控內容均與事實嚴重不符」，並表示自己「絕無任何違反A女士意願之性行為」。他指出，目前案件已正式進入司法偵查程序，所有客觀證據皆已完整交由律師提交地檢署，以期透過司法途徑釐清真相。他也解釋，事發後選擇長時間保持沉默，是不希望在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空交鋒，避免造成社會資源浪費及誤導公眾視聽。

事實上，女大生爆料，兩人於今年9月透過社群平台認識，10月初首次見面時互動看似正常，沒有察覺異狀，因而逐漸放下戒心，沒想到，張越河隨後以工作結束後疲累，需前往信義區上班為由，提議先返回住處休息，返家後情況卻急轉直下，女方指控，張越河強行將她撲倒、強吻，即便她明確反抗並試圖逃離，仍遭到侵犯，最終選擇報警處理，對於上述說法，張越河則全面否認，堅稱雙方為合意行為。

張越河表示，女方近期透過媒體與社群平台發表的言論，已嚴重損害他的名譽、形象及工作權益，相關內容恐涉及妨害名譽及誣告等法律責任，為此已正式委任律師，將依法捍衛自身清譽與合法權益，他同時呼籲社會大眾與媒體，在司法調查結果尚未出爐前，能保持理性與客觀，並對因本事件受到波及的親友、工作夥伴及社會大眾表達歉意，強調一切將靜待司法調查結果還原真相。

