男模爆曾襲胸小S！又被控拐女大生回家性侵

擁有超過2萬Instagram追蹤數的新生代男模張越河，12月29日遭媒體披露涉嫌性侵女大生案件。根據受害女大生A小姐指控，今年9月她透過Instagram認識張越河，10月4日為攝影師朋友牽線請張越河擔任模特兒，這是兩人第一次見面。

當天拍攝工作結束後，A小姐與攝影師朋友邀請張越河共進晚餐，張越河以忘記帶錢包為由，讓A小姐代墊餐費。用餐後，張越河表示可順路載A小姐到捷運站，上車後話題逐漸轉向私密性需求，手部動作也開始不安分。

張越河隨後告訴A小姐因收工疲倦，晚上還有信義區的工作，希望先帶她回家休息片刻再送她去捷運站。A小姐擔心耽誤對方行程便答應提議。

抵達張越河租屋處後，A小姐坐在床上滑手機，張越河突然從廁所出來將她撲倒，不顧反抗進行指侵。根據A小姐陳述，張越河接著脫下褲子露出生殖器，要求她幫忙口交。A小姐拒絕後，張越河威脅說「妳如果不聽話，我就直接放進去」，A小姐因害怕受到更大傷害只好就範。

事後張越河抱著A小姐睡著，她擔心對方醒來會動粗，直到張越河準備外出工作才找理由離開。A小姐返家後意識到自己遭受性侵，傳訊息向張越河反應此事，張越河起初透過私訊道歉並承諾補償。然而在警局製作筆錄時，張越河否認性侵指控，辯稱雙方為合意性行為。

A小姐得知張越河疑似慣犯後決定提告到底，將認錯錄音檔與對話截圖交給警方作為證據，強調絕不和解，要讓張越河接受法律制裁。11月底該事件在網路曝光，網友紛紛在張越河社群留言要求說明，但截至目前張越河尚未公開回應。

值得注意的是，張越河今年1月曾上小S主持的《小姐不熙娣》節目，演出情境劇時失手襲胸並觸碰小S私密部位，當時小S氣憤表示「我覺得我被羞辱」，該事件當時被認為是節目效果，如今看來格外諷刺。

