男模遭指控性侵！受害女PO文釣出多名苦主 提告要他坐牢

男模張越河遭女子指控性侵。圖／IG@yuehe_0910

男模張越河今年1月初曾在「小姐不熙娣」節目上，與主持人小S（徐熙娣）演情境劇，但是卻發生不小心襲胸，還摳到小S私密處的情況！當時大家都認為應該只是節目的效果，但是近日卻爆出張越河遭到一名女子指控性侵，事後女子報案，張越河矢口否認犯案，卻私下承諾會賠錢給女子的性侵案，還有張越河的前女友也站出來指控，說曾在張越河的手機裡看到他和多名不同女子的性愛影片！

據鏡週刊報導，今年9月就有女子上網爆料，指控張越河借錢不還，還有女網友說被張越河當成工具人，不僅要接送張越河上下班，還要幫他出錢叫外送餐點，更要陪張越河發生性行為，而且就在發生性行為的隔天，張越河竟然又和這名女網友的朋友上床！

女子PO文一出，隨即有多名女子也回文說曾經被張越河性騷擾甚至性侵，就連張越河的前女友都說，曾經在張越河的手機內發現他與多名不同女子的性愛片，被其中的一名女子發現並要求刪除，張越河嘴巴上雖然答應了，但卻沒有刪除影片。

張越河還被前女友爆料，手機有多段和不同女子的性愛片。圖／IG@yuehe_0910

報導指出，遭到性侵的女子說9月透過網路認識張越河，10月兩人才第一次見面，進行一項拍攝工作，工作結束後，女子、攝影師和張越河一起吃飯，張越河說忘了帶皮夾，所以女子幫他先墊付了餐費。

吃完飯後張越河說要順路載女子去捷運站，但卻說自己累了、晚上還有工作，要先回家休息一下，再載她去捷運站，女子怕耽誤了張越河的工作才答應，但張越河在車上聊天的話題就逐漸轉為色情，到了張越河的租屋處，女子更是被他撲倒在床上強吻，女子不斷掙扎，卻說自己還是被張越河拉回床上，被他性侵得逞。

女子說，事後張越河抱著自己睡覺，租屋處的門鎖結構很複雜，自己又待在陌生的環境，加上害怕張越河清醒之後會對自己暴力相向，當下真的很害怕，只能等張越河睡醒出門工作才離開他的租屋處，兩人還在樓下一起抽菸。直到自己回到家，一片空白的大腦才重新開機，意識到自己被性侵，在案發隔天選擇報案。女子說，事發後張越河有向自己道歉，也說會補償她，但是只還了當天墊付的餐費而已，之後就當作什麼事都沒有，讓女子覺得自己被當成一次性的洩慾工具。

女子提供張越河道歉對話截圖。圖／當事人Threads

女子隔天驗傷，也到警局報案，她說在這期間張越河有向自己道歉，主動談及補償，但是到了警局又否認犯案，改稱兩人是合意性交，所以她決定一定要對張越河提告。「這事件帶給我和其他受影響的人很大的痛苦和不安，但他的態度卻讓人覺得非常不尊重。在判決出來之前，任何還在跟他合作的人如果裝作不知道，我會努力把故事講清楚」。

女子已對張越河提告。圖／當事人Threads

還有網友自稱是張越河的國中同學，指控張越河學生時期就會據眾霸凌，自己就是遭到張越河霸凌的受害者之一，當時自己天天以淚洗面，甚至不敢上學。他還指控張越河當年指使小跟班發文調侃女同學的乳溝，最後女同學的家長到學校抗議，還差點要對張越河提告。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



