男模遭爆「性侵」發聲了！本人怒駁「指控非事實」

娛樂中心／李筱舲報導



張姓男模過去曾參與綜藝節目《小姐不熙娣》，以帥氣外型打開知名度。近期他卻陷入性侵醜聞，引發社會高度關注。這起事件的受害者女大生（以下簡稱A女），在事發後向警方報案並在社群揭露事件經過。而張姓男模也於今（29）日正式發表律師聲明，嚴正否認所有指控，強調雙方行為屬「合意性交」。





鮮肉男模遭控性侵「嚴正發聲了」！本人怒駁：雙方行為屬「合意性交」

張姓男模近日遭一名女大生指控性侵，他本人今（29）日發出聲明，強調「指控內容與事實嚴重不符」。（圖／翻攝自IG ）

據《三立新聞》報導，張姓男模在聲明中表示，媒體與社群平台上流傳的性侵指控「內容與事實嚴重不符」，他強調絕無任何違反女生意願的性行為，強調雙方行為屬「合意性交」。對於外界質疑其事後保持沉默，他解釋是為了避免在偵查階段與告訴人透過媒體「隔空對話」，不願造成社會資源浪費或誤導大眾視聽。張姓男模指出，目前已委任律師，並將相關證據交由律師提交給地檢署。

鮮肉男模遭控性侵「嚴正發聲了」！本人怒駁：雙方行為屬「合意性交」

張姓男模目前已委任律師，並將相關證據交由律師提交給地檢署，期待調查能還原事件真相。（圖／翻攝自IG ）

面對事件延燒，張姓男模也對受到波及的親友及工作夥伴表達歉意，並呼籲社會大眾與媒體，在司法調查結果出爐前，請保持理性和客觀。他同時警告，對於任何未經查證的惡意揣測、誹謗言論，將不排除依法追究法律責任，並期待案件調查能還原事件真相。

