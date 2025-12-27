男機車停騎樓遭檢舉怒貼紙條 高雄警：五大商圈均禁止

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄三民區某店家被檢舉騎樓違停，被開單罰錢的車主憤貼抱怨紙條，質疑檢舉的是店家，並抱怨不只他違停，卻只有他被開單，警方回應該店位於五大商圈，依規不得停於騎樓，若有取締均一視同仁開單，不會選擇性開單。

有民眾在火車站商圈某店家張貼抱怨的A4紙，上面寫道：「我不管你是男是女，還是不男不女檢舉的很爽齁？很好玩喔？要人家禁止停你騎樓，你公告不貼大一點？」

該車主還抱怨「其他台你不檢舉就檢舉我的」，怒批「當可悲的檢舉達人，不如好好找個工作」；三民一分局今(27)日表示，並未接獲報案，也不確定發生時間，強調雖有條件開放騎樓地停放機車，但部分地段考量使用特性，騎樓禁止停車，包括高雄火車站、新崛江、瑞豐夜市、十全、三多等五大商圈的騎樓，違者依違反道路交通管理處罰條例「在設有禁止停車標誌、標線之處所停車」，可處新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰。

警方呼籲民眾應遵守交通規則，不要違規停車，以保障用路安全與道路暢通。

