男檢摸帥警大腿遭調職》因喪妻轉性? 醫師：重大壓力不會轉變性向

王姓檢察官曾任職南投地檢署，很多人認為他喪妻打擊大而轉性，精神科醫師則說，重大壓力事件不會讓性向轉變。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕摸帥警大腿而涉性騷案檢察官遭判免除檢察官職務，法界人士認為該檢察官深受妻子病逝打擊而轉性。衛福部草屯療養院精神科醫師蔡其晉表示，一般人不會因重大壓力就轉變性向，該位檢察官喪妻多年，喪偶已非重大壓力事件；有些人會潛在喜歡同性，只是程度不同，多元社會的現在，性向問題並不需要治療輔導。

涉及對年輕警察言語和肢體性騷擾的王姓檢察官，承辦過不少大案，法界人士對他遭懲戒法院判處免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，都感到不勝唏噓，也有人認為他與妻子感情甚篤，是因妻子病逝深受大打擊而轉性。

衛福部草屯療養院精神科醫師蔡其晉表示，該案例的資料很少，不過在現實社會中，很多人並非百分之百喜歡異性或百分百喜歡同性，而是會有不同的比例，例如有7成喜歡異性、3成喜歡同性，而這30%的喜歡會潛藏起來，推測該檢察官原來就有部分潛在喜歡同性的特質，而他在某些環境下將其顯現出來。

蔡其晉也說，該位檢察官喪妻多年，喪偶對他來說已非重大壓力事件，況且重大壓力事件可能會改變一個人的個性、生活型態，但很少會讓性向改變。至於性向問題，在多元社會的現在，並不需要治療輔導，除非是很難控制某些行為，才要找心理師或醫師諮商。

