男檢舉「家門前」違停反被開單 怒找警理論

台中市北區文昌東二街，一名男子因對面廂型車擋在自家店門口無法卸貨，氣憤地報警檢舉對方違停。 警方到場後，發現報警的黑色廂型車車主也違規停放在巷口，擋住單向車道，因此同樣依法對兩輛車都開出罰單。

員警開單（圖／TVBS資料畫面）

被開罰的男子不滿，多次上前與警方理論，強調自己當時正在等對方移車，認為自己的違停是暫時的，並質疑警方未事先告知即開單。 副所長李文定表示，當時兩輛車都已占據車道寬度，導致其他往來車輛需要跨越雙黃線才能通行，因此根據道交條例第56條當場告發。

違停車輛（圖／TVBS資料畫面）

現場目擊民眾出面說明，認為該男子是冤枉的。 警方強調，是因為接到報警才前往現場，並依法舉發違規車輛，如果有問題，男子可以進行申訴。 男子表示將持續申訴，以討回自己的公道。

