男歌手徐暐翔自爆「鼻腔長腫塊」 工作全面停擺

金曲最佳新人獎提名歌手徐暐翔鼻腔發現腫塊，被迫宣布暫停所有工作。現年33歲的他正積極準備第二張專輯錄音工作之際，未料卻因健康問題不得不全面停工。

徐暐翔透露9月底經歷一場重感冒，影響專輯進度。（圖／翻攝自徐暐翔IG，下同）

徐暐翔曾經參加第三屆《華人星光大道》得到亞軍，他於19日在Instagram分享一段影片，透露9月底經歷一場重感冒，出現喉嚨發炎、咳嗽及鼻涕倒流等症狀。由於擔心影響專輯錄音進度，他立即就醫治療。雖然感冒症狀逐漸好轉，但聲音卻一直存在明顯鼻音，即使多方求醫仍未見改善。最終經內視鏡檢查，醫師發現他的鼻腔內有腫塊，隨後轉診至台大醫院進行切片檢查，而切片檢查的日期竟然恰巧是他的生日。

徐暐翔在影片中坦言內心十分混亂，想到與老師、同事一起討論磨合的過程，以及收到許多優質歌曲的喜悅，卻在即將進入錄音階段時被迫停擺所有工作，讓他感到相當自責。「從沒想過失去唱歌能力的自己會這麼無助，平時的練唱都變成深受打擊的事情。」徐暐翔在Instagram分享道。

所幸切片報告顯示，腫塊為良性，並非重大疾病，僅是因長期鼻涕倒流導致淋巴組織增生，透過手術即可解決問題。經與經紀公司討論後，徐暐翔決定取消目前所有錄音行程，直到聲音恢復到適合錄音的狀態才會繼續專輯製作。最後他也向歌迷喊話，「麻煩大家再等等我」、「這些等待會值得的，會非常值得的」。

