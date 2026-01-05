男歌手曾陷內耗深淵 飽受焦躁所苦

ZiMo蕭子墨推新單曲〈調頻〉。（植光土壤音創提供）

ZiMo蕭子墨今（5日）生日，推新單曲〈調頻〉，企圖為快節奏的生活按下暫停鍵，自我調頻，找到面對壓力與情緒時的真實狀態，他將新年、生日願望合一，希望大家都能找到自己的「調頻」方法，在忙碌生活中享受最適當的頻率。

〈調頻〉以Lo-Fi／Chill R&B為基調，運用微醺感的合成器音效與節奏，營造出介於清醒與迷離之間的氛圍，道出現代人為了應付快節奏生活，時常忘記停下來休息、釋放壓力，進而陷入內耗深淵。

廣告 廣告

然而，蕭子墨過去就曾飽受焦躁所苦，容易鑽牛角尖，意識到這點後，他也學習如何與焦躁共處，如今，再次遇到相同的問題，他已找到屬於自己的「調頻」方式，讓自己先停下來，什麼都不做，他說：「當呼吸回到正常，心比較穩了，再去面對事情，很多困難其實就沒有想像中那麼可怕。」

回顧2025年，蕭子墨有數不完的感謝。（植光土壤音創提供）

回顧2025年，蕭子墨有數不完的感謝，不僅完成自己的第一首創作〈開始的地方〉，還帶著新歌登上韓國「全球OTT大獎」，他笑說：「我應該要偷笑了，其實到現在我都還在緊鑼密鼓地拍戲，就是不斷在完成歌曲與角色的狀態，我非常喜歡這個感覺。」

新的一年，蕭子墨許下心願：「我希望自己可以更穩定地創作和表演，把每一個角色、每一首歌都好好完成，也希望能繼續用作品陪伴大家，並期許自己找到最舒服、最屬於自己的頻率。」

更多鏡週刊報導

從練習生到頒獎嘉賓 蕭子墨釜山舞台告白「韓國是我的福地」

遊古巴買雪茄花完現金 浩子機場借100美元應急隔8年飛日本還錢

陳妍希被離婚不到1年 疑暗酸陳曉「覺得自己是寶寶」