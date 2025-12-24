男歌手演出臭臉遭炎上！鄉民女神揭解方：活動一定接滿

王ADEN（圖）演出臭臉遭炎上，潔哥發文揭解方。（資料圖／姚志平攝）

新生代人氣歌手王ADEN（王淯騰）日前到校園演出，不料遇到女學生突然衝上台熱舞，導致他當下臉部表情失守、蹲在一旁，事後他發文還原心境，卻遭疑公審女學生被炎上，目前已被台北市、宜蘭市跨年晚會取消演出。對此，「鄉民女神」潔哥提出較佳解方，資深音樂人許常德也發表自身看法。

潔哥23日在社群表示，如果是她遇到類似情況該如何進行公關處理，認為自己會主動邀請該女學生再拍一支雙人舞的影片，並留下對方連絡方式持續互動，「關心學業或是跳舞，這年紀的學生一定都會貼文出來感謝」。若成功在校園創造正面口碑，受到學生喜愛，後續必能帶來不少演出機會，「活動一定會接滿，人氣也會更高一層」。

廣告 廣告

解方一出，網友紛紛留言熱烈討論，「他如果EQ和臨場反應夠好，現場乾脆就直接跟女學生一起跳，反而大家都還會誇他反應很好等等」、「方法很多，卻選了最糟糕的處理方式」、「藝人因為被搞亂表演而不爽我可以理解，但是當女學生被網路肉搜網路爆力對待的時候，當事人應該站出來呼籲粉絲網路不要這樣做，而不是放任他們這樣做」。

不過，許常德24日發文表示，歌手在台上的表演通常會被嚴謹設計過，就像寫歌會有情緒堆疊和爆點，一旦過程被打斷有可能會很洩氣，因此他說道：「事後女學生和歌手都很真心跟對方道歉，希望邀請他去表演的單位能體會台上表演的心情，王ADEN並非惡意也非耍大牌」，就連創作歌手流氓阿德也留言回應：「他只是年輕而已。」

回顧事件經過，王ADEN被女學生熱舞打斷後，一開始變得臭臉並蹲在舞台角落等待，但片段在網路上被討論後，女學生、學校老師、王ADEN都出面做出回應，怎料，王ADEN的行為引來網友認為臨場反應不佳、疑似逆轉風向等，導致爭議延燒多日，目前已變成網友對王ADEN的負面評價。

更多中時新聞網報導

GD稱霸MMA 抱7獎大贏家

明年3大疫苗新政 銀髮最受惠

聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案