男歌手生日雙喜臨門 自爆一方法解脫「焦躁」

蕭子墨於1月5日生日這天推單曲〈調頻〉，選在生日當天發行新歌，蕭子墨將新年、生日願望合一，希望大家都能找到自己的「調頻」方法，在忙碌生活中享受最適當的頻率。

歌名〈調頻〉原本象徵著轉動收音機頻道、切換情緒，但完成作品後，蕭子墨認為它更像是一首寫給「正在學習慢下來的人」的歌，「希望提醒自己在外界聲音過多的時候，能回到內心，聽見真正需要的聲音。」

然而，對許多人而言，「休息」並不是件容易的事情。蕭子墨過去就曾飽受焦躁所苦，容易鑽牛角尖，意識到這點後，他也學習如何與焦躁共處。如今再次遇到相同的問題，他已找到屬於自己的「調頻」方式，讓自己先停下來，什麼都不做，讓高速運轉的腦袋慢慢降速，像是運動、聽音樂，或單純睡一覺。「當呼吸回到正常，心比較穩了，再去面對事情，很多困難其實就沒有想像中那麼可怕。」

歌曲由新銳製作人鄭聿荃攜手創作團隊范庭瑜、張恆銘，以及金曲作詞人吳易緯共同打造。新的一年，壽星蕭子墨也許下心願：「我希望自己可以更穩定地創作和表演，把每一個角色、每一首歌都好好完成，也希望能繼續用作品陪伴大家，並期許自己找到最舒服、最屬於自己的頻率。」

