男歌手用美工刀「改造浴室」網掀熱議 內行人一看傻眼急喊停

歌手朱頭皮（朱約信）出道至今35年，以幽默性格及搖滾、饒舌曲風廣為人知，現在多積極推廣基督教，不時也透過社群分享生活。日前他就發文透露，用美工刀改造了家中浴室的水管，不料畫面曝光後，竟引起網友熱議，更釣出內行人急忙阻止。

朱頭皮日前在社群曬出多張照片，內容全是家中浴室的水管，過程中他還打開水龍頭測試出水問題，乍看之下似乎沒有異狀，隨後他發文表示：「買了一把超大美工刀，把原來包在水管上的綠色橡膠通通去除」，原來他在水管的外觀進行了一些改造，還稱讚：「好像比較好看。」

怎料畫面釋出後，不少網友紛紛看傻，並留言回應，「那是防燙保溫的」、「在高知識與高常識之間，選擇了高膽識」、「保溫變不良，防燙變燙傷，防鏽變生鏽，恭喜你讓可以使用20年的管子硬生生的減少了一半的壽命」、「是說這不是租屋吧？如果是租屋的話，需要備個1萬來換新了」、「謝謝你為水電貢獻了一個小修繕工程」。

另外，也有水電師傅出面說明問題，「你把保溫隔熱紙給驅逐掉之後，你會加大平時磁磚收到的冷熱差，也同時增加了磁磚熱脹冷縮爆裂的機會，想像一下你在一個急冷的天突然洗個熱水，你有可能在洗澡的途中被爆裂的磁磚」、「我有時候恨不得讓接頭處都加上套子…竟有人天才到全部割掉，這熱損耗不知道得多大，熱水不熱，用電電費增加，用瓦斯瓦斯費爆表，不小心碰到身上烙一個專屬印記，我只能說你很勇」，不過，朱頭皮目前未有最新回覆。

