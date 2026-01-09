男歌手花800圓夢燒光積蓄！回美矽谷當工程師 暫別歌壇喊「阿姨我不想努力了」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

DJ創作歌手DAPUN大胖為了做音樂，燒掉800萬積蓄，砸光圓夢基金，推出最後一張專輯，告別歌手生涯暫別歌壇，回到美國高唱〈大姨好き〉求愛熟齡姐姐，高喊：「阿姨我不想努力了！」

大胖推出暫退歌壇的最後一張專輯。（圖／胖曲製作工作室提供）

DJ歌手DAPUN大胖於去年最後一天發行全新創作專輯《The REAL PUN》，這張專輯是他回歸創作初心的重要里程碑，更是他暫別歌手生涯前的最後一張力作。他四年前捨棄矽谷工程師頭銜，來台闖歌壇，他坦言這幾年為了發片圓夢把錢幾乎都燒光，儘管為了生計決定於今年返美重操舊業，但為了讓自己沒有遺憾地離開台灣，DAPUN大胖不但把先前所剩無幾的百萬發片基金毫無保留地全數投入，更一手包辦音樂製作、企劃、視覺，期望透過這張集結畢生心血所催生出的作品，把自己創作及喜愛的音樂分享給支持的他歌迷。

廣告 廣告

專輯〈大姨好き〉DAPUN大胖特別以日文「大好き」意為「超喜歡」為主題，靈機一動地在中間加了一個「姨」字，「發音完全不變，意思卻變成喜歡大姨」，直白有趣的諧音迷因梗，不僅凸顯DAPUN本身的幽默個性，更是自身近期感情空窗多年的獨白，DAPUN大胖提到，當初寫這首歌的靈感其實來自多年沒交女友的自嘲與頓悟，「很久沒交女朋友了，有時候朋友問我喜歡什麼類型，我都會開玩笑說有錢的阿姨。」加上近年網路流行「阿姨我不想努力了」的迷因，再回頭看看自己為了做音樂燒掉將近800萬積蓄，讓他突然意識到「錢的重要性」，也促成這首歌誕生的關鍵動機。

大胖為了圓夢做專輯，燒光積蓄800萬。（圖／胖曲製作工作室提供）

有趣的是，當初在寫這首〈大姨好き〉的「靈感繆思」原型人物正是當今演藝圈「美魔女」代表- 陳美鳳，他表示：「拍攝 MV 前腦中第一個浮現的人選正是美鳳姐，她怎麼可以一直這麼美，真的很厲害！」雖然沒請到本尊來拍攝MV，但請了一位氣質與陳美鳳相近的阿姨模特兒擔任女主角，被問到是否真的嚮往與「阿姨」交往，DAPUN大胖則展現自身愛情觀，笑說：「年齡真的只是數字！他如果50+歲的阿姨也能像演藝圈的美魔女一樣美、又願意愛我，我哪有說不的道理？！」

更多FTNN新聞網報導

丁噹開年爆喜訊！「被F4的他求婚了」 甜蜜擁吻畫面曝光

黃明志捲護理女神命案2個月！大動作無預警復工 贊助商全撤資

以〈臺大的垃圾〉爆紅！原唱露臉了 跨年夜推新歌迎接2026

