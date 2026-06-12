男歌手認了分手吐遺憾心聲「無法挽回」摯友也爆衝突決裂

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王謙、胡恂舞推出合作新歌。（形上娛樂提供）

創作歌手王謙（Goatak）繼去年與「千禧國民學姊」胡恂舞（Sabrina）合作〈降落傘〉獲得廣大迴響後，今（12日）再度攜手推出全新單曲〈紙飛機〉。歌曲以「微笑地回頭看過去」為核心概念，描繪在人生經歷失去與告別之後，學會放下與和解的心境。

談起創作契機，王謙坦言〈紙飛機〉源自自己近期經歷的兩段失去。一段是摯友因激烈衝突而決裂，另一段則是前年結束的感情關係。那些無法挽回、也無法修補的遺憾，最終成為生命中重要卻沉重的養分，促使他寫下這首作品。

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王謙表示，創作初期便希望能透過一位溫柔且帶有空靈感的女聲，呈現「放下」這個主題的另一種視角，因此第一時間便想到胡恂舞。他說：「Sabrina的聲音很有故事感，非常符合歌曲想傳達的情緒。」

兩人也透露之前意外發現，原來彼此竟有著特別的緣分。兩人其實是同一所國小的學長、學妹關係，雖然過去從未認識，卻很可能早在童年時期就在校園裡擦肩而過。

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