男歌手赴陸參賽超心酸 後台遭霸凌「聲音很鳥」

靈氣歌手林語菲日前參加《泉州電視第二屆海海人聲世界閩南語青年歌手大賽》，與來自世界各地1300多位歌唱好手激戰，期間卻遇到言語霸凌：「還在唱女音喔，你的聲音很鳥耶！」他坦言當下心情十分錯愕。

林語菲與1300多位來自世界各地的歌唱好手競爭，戰況激烈，評審包括金曲歌王蕭煌奇、台語歌王陳百潭人，讓這場比賽更具有權威與指標性，選手無一不拿出看家本領。未料在參賽期間，林語菲向前輩打招呼，竟被言語霸凌，他表示，「我已變得十分堅強，現在我不會再任由他人無理的欺辱。」他即時整理好情緒，鎮定的回應前輩「聲音是父母給予的，每個人都是獨一無二的，我很感謝能擁有這個歌聲，伴我在歌唱路上，堅持打拚至今。」隨後鞠躬離開。

在走回休息室的途中，林語菲表示，「我不斷的跟自己對話，唯有堅強，沒有事可以再打倒我，面對屈辱，只有更加專注的歌唱，證明自己贏得比賽。」最終榮獲世界12強，林語菲表示儘管已經推出專輯，但參賽還是讓他熱血沸騰，一次次的準備都靠不服輸的個性挺過，「能被肯定，心中除了感謝還是感謝，再次參賽，讓我重新審視自我，對演藝之路的前進，更加的堅定。」

