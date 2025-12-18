男歌手開唱「麥克風漏電」倒地 驚魂７秒險送命

（記者許皓庭／綜合報導）祕魯首都利馬近日發生一起駭人聽聞的舞台意外，年僅 21 歲的男歌手卡洛斯・蘇亞雷斯（Carlos Suarez）在酒吧登台準備演唱時，因手中的麥克風疑似漏電而遭受強烈電擊。蘇亞雷斯當場痛苦倒地，頸部因此受到一度燒燙傷，經歷了生死交關的驚險瞬間。目前他已透過社群媒體向外界報平安，但為了專心休養傷勢，宣布將暫停所有演藝活動。

這起意外發生在蘇亞雷斯與其樂團「Mi Mejor Amigo Scott」的表演現場。根據網路流傳的現場影片顯示，當時演出正要開始，蘇亞雷斯站在舞台中央，伸手抓起麥克風準備向觀眾自我介紹，未料麥克風突然爆出火花，導致他瞬間觸電。

受到強烈電流衝擊，蘇亞雷斯發出痛苦的慘叫聲並向後仰倒，倒地過程中還不慎被後方的樂器設備絆了一下。他整個人癱軟在舞台地板上，約有 7 至 10 秒的時間無法動彈，突如其來的恐怖景象嚇得台下觀眾尖叫連連。現場工作人員見狀，迅速衝上前拔除麥克風的電源線，並緊急將蘇亞雷斯送往醫院接受治療。

這場觸電驚魂記在蘇亞雷斯的脖子上留下了一度燒燙傷的痕跡。事後，蘇亞雷斯在Instagram上發布影片說明近況。他坦言經歷了可怕的瀕死體驗，雖然頸部受有傷勢，但所幸身體整體狀況良好，並未引發其他併發症。他表示，為了確保傷勢能完全復原，在痊癒之前將暫時停止一切公開演出計畫。

