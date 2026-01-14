男殺鄰仍判死 高雄高分院強調死刑部分合憲是要慎刑

（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄苓雅區吳姓男子懷疑樓上夫婦製造噪音，涉持刀殺害夫妻，高雄高分院今天維持判處死刑，並罕見對死刑存廢發表意見，強調死刑部分合憲是要法官「慎刑」而非廢死。

台灣高等法院高雄分院今天上午依吳男殺害羅姓夫妻2人，涉犯2個殺人罪判處2個死刑，褫奪公權終身，全案可上訴。吳男聆聽二審判決後，僅透過視訊螢幕回應「喔」。

高雄高分院也公布維持判處死刑理由，主因被告基於「直接故意」實施殺人犯行，符合113年度憲判字第8號判決及兩公約所指情節最重大罪行基本要求，進而審酌其僅因生活細故殺人，事後又以敵意面對偵審程序，此案查無是否可透過相關手段促其更生教化、再社會化可能，量刑應屬妥適，且無任何偏重不當或違法之處。

合議庭更特別在補充意見針對「死刑存廢」爭議說明，死刑存廢深受諸多因素影響，甚至陷入「信者恆信」僵局，屬於立法問題；但回歸問題本質，儘管審判制度始終試圖調和受審判者與審判者間關係，卻始終無法符合全部人期待，「無論被告多麼想表達個人想法，法院多麼想去理解，悲傷家屬多麼渴望知道答案」，在許多嚴重犯罪案件中，這類隔閡始終無法真正被彌平。

「法官也是人，一旦脫下法袍，要不要贊成廢死，無非是個人意見」，文中寫道，但面對個案仍須避免受影響，依憑證據暨法律原則解釋適用，這才是「依法審判」；憲法判決所表彰者為「慎刑」、而非「廢除死刑」結論，死刑存在意義應是提醒法官謹慎為之，絕非一概拒絕適用，所謂「情節最重大罪行」應解釋為一種判斷標準，而非憑空假設未來可能有更嚴重犯罪、再反推現有個案並非情節最重大之罪，更非坊間所曲解「在台灣，殺1、2個人不會判死刑」偏頗結論。

合議庭指出，審判是先認定事實、進而適用法律，如果擔心誤判拒絕宣告死刑，理應自始判決被告無罪（或犯更輕之罪），而非認定成立殺人罪後再以此理由作為迴避判死依據；至於「教化可能性」，殺人罪既屬侵害生命法益重大犯罪，若連法院都無法判斷如何教化，又如何期待僅透過長期監禁即可改變其危險性；此案被告有高度危險，無更生教化、再社會化可能，因此判處死刑與其目的具合理適當關係。

合議庭最後強調，高雄高分院理解並尊重一切反對死刑立場意見，也正因為這些意見，才讓法院知曉「慎刑」重要性；因此，自收案以來不斷反覆思考討論，但基於各項理由暨對於死刑為無可避免最後量刑手段，仍認應以一致決判處被告死刑並褫奪公權終身，以昭炯戒。（編輯：陳仁華）1150114