男毒駕失控逆向暴衝 鐵皮屋.轎車遭波及幸無傷

台南市 / 綜合報導

台南永康區今(4)日早上9點多，一輛轎車突然逆向失控暴衝，撞上其他車輛，還衝進鐵皮屋內，現場凌亂不堪，還好沒有人因此受傷，一查發現駕駛是毒駕，被依違反毒品危害防制條例，還有公共危險罪嫌，移送法辦。

一輛轎車開過來，結果越開越偏，直接撞上對向車道，把車輛撞到歪一邊，相當誇張，下一秒暴衝撞上鐵皮屋，換個角度再看一次，轎車突然開到逆向去，撞上車輛後，又失控撞進屋內，附近民眾都被巨大聲響嚇到。

廣告 廣告

民眾說：「碰很大聲，撞下去很大聲，我們在裡面，沒有出去看。」、「就是剎車，然後就咻，就碰，因為我那時候在幫小朋友上課，沒有看到畫面。」現場凌亂不堪，轎車撞到毀損，鐵捲門被撞壞，物品零件也散落滿地都是，受害屋主說：「我剛在整理而已，中午才把車拖走，租人，做倉庫用的。」

事情發生在台南永康區，4日早上9點多，轎車逆向衝撞釀禍，後來發現，劉姓駕駛原來是毒駕。台南永康分局副分局長楊富仁說：「劉姓駕駛經唾液初驗，呈現毒品(陽性)反應，並起獲依托咪酯煙彈等證物，全案依違反毒品危害防制條例，及公共危險罪嫌移送法辦，本分局(今年度)迄今已查獲45件毒駕案件。」

毒駕上路，結果失控暴衝，造成車輛和鐵皮屋毀損，還好沒有人因此受傷，駕駛也被依法送辦。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

原始連結







更多華視新聞報導

悚！男毒駕逆撞5車翻覆 「1大2小」驚險逃劫

前年小學.今年大學 騎士校門口自摔遭逮2度毒駕

三重毒駕車禍 2路人遭肇事車猛撞骨折送醫

