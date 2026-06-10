男毒駕撞傷警免羈押 檢抗告台中高分院撤銷發回

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（中央社記者蘇木春台中10日電）施姓男子毒駕撞傷彰化縣警察局溪湖分局埔鹽分駐所長陳國銘，檢方向彰化地院聲請羈押施男遭駁回，經檢方提起抗告，台中高分院今天裁定原處分撤銷，發回彰化地院更裁。

台灣高等法院台中分院今天表示，前日關於施姓男子毒駕並造成員警受傷案件，台灣彰化地方法院駁回檢察官羈押之聲請，經檢察官提起抗告，院方受理後召開合議庭審理。

合議庭審酌，施男坦承施用毒品駕車及造成執行員警受傷，且持有毒品經快篩呈依托咪酯類及甲基安非他命陽性反應，駕車移動過程又輾過員警右腳等，有相關證據資料可佐證。合議庭認為，被告有遭通緝紀錄，原審以卷內證據資料難以認定有羈押原因，尚有再研究餘地，原裁定既有可議之處，10日裁定原處分撤銷，發回彰化地院更裁。

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彰化縣警局溪湖分局4日在彰化埔鹽鄉光明路二段，查訪駕駛小客車的施男，他駕車駛入死巷拒盤查，之後突然倒車衝撞員警試圖逃逸，造成陳國銘腳受傷，施男遭逮捕後，接受毒品檢測結果為陽性。

彰化地檢署檢察官複訊後，認定施男涉犯妨害公務、公共危險罪等罪，向彰化地院聲押遭駁回，檢方並於8日提起抗告。（編輯：張銘坤）1150610